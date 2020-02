Apple annonce que les roues Mac Pro seront finalement disponibles sous forme de kit autonome installable par le client

Plus tôt dans la journée, Apple a publié un nouveau livre blanc offrant des informations détaillées sur le dernier Mac Pro. Dans ce document se cache la nouvelle que les roues du Mac Pro seront, à un moment donné, disponibles en tant qu’achat autonome.

Dans l’état actuel des choses, vous pouvez ajouter des roues à votre Mac Pro au moment de l’achat pour 400 $. Apple a déclaré que si vous “avez déjà votre Mac Pro et que vous souhaitez ajouter des roues”, vous devez contacter Apple ou un fournisseur de services agréé.

Comme l’a remarqué Stephen Hackett, cependant, le nouveau livre blanc Mac Pro offre des détails supplémentaires sur le processus d’ajout de roues (ou pieds) à votre Mac Pro. Apple indique que les propriétaires de Mac Pro pourront éventuellement acheter des pieds et des roues sous forme de kits installables par le client:

L’enceinte de la tour est livrée en standard avec des pieds; les roues sont une option configurable. Les pieds et les roues sont disponibles sous forme de kit installable par le client et peuvent donc être convertis des pieds en roues ou vice versa.

À ce jour, les kits de pieds et de roues ne sont pas encore disponibles pour un achat autonome. Apple n’a pas non plus précisé combien coûterait l’un ou l’autre des kits. Dans le livre blanc d’aujourd’hui, Apple dit simplement que «certaines options peuvent avoir retardé la disponibilité» et dit aux propriétaires de Mac Pro de «voir la boutique en ligne Apple pour la disponibilité actuelle».

Le fait que les kits de roues et de pieds pour Mac Pro puissent être installés par le client est également une clarification notable. Il y avait eu auparavant une certaine confusion quant à savoir si les roues du Mac Pro pouvaient être modifiées par l’utilisateur, ou si Apple lui-même devait effectuer le swap.

Vous pouvez trouver notre couverture complète des nouveaux livres blancs Mac Pro et Pro Display XDR ici

