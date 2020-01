Apple annonce un bénéfice record pour le premier trimestre de 2020: un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars, plus

Le jour des résultats du premier trimestre 2020 de l’AAPL est arrivé, couvrant la lucrative saison des achats des Fêtes. Pour le premier trimestre fiscal de 2020, Apple avait prévu des revenus entre 85,5 milliards de dollars et 89,5 milliards de dollars. Cela se compare aux 84,3 milliards de dollars déclarés au même trimestre il y a un an.

Alors, comment Apple s’est-elle comportée au premier trimestre 2020? La société a annoncé un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars et un bénéfice de 22,2 milliards de dollars. C’est un record historique pour le revenu net et les revenus, dit Apple.

Apple ne communique plus les chiffres de vente des unités iPhone, iPad et Mac, mais il présente une ventilation des revenus par catégorie de produits. Plus de détails ci-dessous.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a dit ce qui suit au sujet des performances d’Apple au premier trimestre 2020:

«Nous sommes ravis de déclarer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par la forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et des records absolus pour les services et les appareils portables», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Au cours du trimestre des fêtes, notre base installée d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous considérons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients – et un formidable moteur de notre croissance à tous les niveaux. »

Et le CFO Luca Maestri a ajouté:

«Notre très bonne performance commerciale a généré un record de bénéfice net de 22,2 milliards de dollars et généré un flux de trésorerie d’exploitation de 30,5 milliards de dollars», a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. «Nous avons également rendu près de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, dont 20 milliards de dollars en rachats d’actions et 3,5 milliards de dollars en dividendes et équivalents, alors que nous maintenons notre objectif d’atteindre une position nette de trésorerie neutre au fil du temps.»

Bénéfice AAPL par produit

Apple ne rapporte plus de ventes unitaires pour aucun de ses produits matériels, un changement qu’elle a introduit il y a un an. La société fournit cependant une ventilation des revenus par catégorie de produits. Voici ces chiffres pour le T1 2020:

55,96 milliards de dollars: iPhone

12,72 milliards de dollars: services

7,16 milliards de dollars: Mac

10,01 milliards de dollars: articles vestimentaires, maison et accessoires

5,98 milliards de dollars: iPad

Le premier trimestre de l’exercice est important pour Apple car il couvre les mois d’octobre, novembre et décembre – les trois mois les plus lucratifs de l’année en raison des achats des Fêtes. Cela signifie que nous pouvons voir l’image complète des ventes de l’iPhone 11 tout au long de la saison des fêtes, ainsi que la croissance continue de choses telles que les AirPods et l’Apple Watch.

Le premier trimestre 2020 comprend également notre premier aperçu complet de nouveaux services tels que Apple Arcade et Apple TV +. Apple, cependant, ne répartit pas les revenus de chaque service individuel, ni ne communique le nombre d’abonnés pour chaque service. Au lieu de cela, il regroupe tout dans la catégorie Services.

AAPL est en hausse de près de 3% dans le trading après les heures d’ouverture sur l’actualité:

Lisez l'intégralité du rapport sur Apple Newsroom et restez à l'écoute sur . pour plus de couverture de l'appel de revenus AAPL avec Tim Cook et Luca Maestri. Vous pouvez écouter en direct le streaming audio de l'appel de gains AAPL Q1 2020 en haut de l'heure ici, ou écouter peu de temps après l'appel avec Apple Podcasts.

