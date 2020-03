Apple annonce un nouvel iPad Pro avec prise en charge du trackpad et scanner LiDAR – .

Apple a annoncé mercredi un tout nouveau modèle d’iPad Pro via un communiqué de presse sur son site Web.

L’iPad Pro 2020 comprend une puce A12Z Bionic plus rapide, une caméra arrière ultra large, des micros de qualité studio, un scanner LiDAR et un support pour trackpad.

Le nouvel iPad Pro est disponible à la commande aujourd’hui sur apple.com et dans l’application Apple Store, à partir de 799 $ pour le modèle 11 pouces et 999 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Selon les rumeurs, Apple organisait un événement médiatique ce printemps pour dévoiler de nouveaux matériels, mais le coronavirus n’a fait que court-circuiter ces plans. Apple ne pouvait en aucun cas inviter des centaines de journalistes à l’intérieur du Steve Jobs Theatre à la mi-mars.Au lieu de cela, la société a publié deux communiqués de presse mercredi matin. L’un était d’annoncer le nouveau MacBook Air, et l’autre a révélé un tout nouveau modèle d’iPad Pro.

Il existe une multitude de mises à niveau présentes sur l’iPad Pro 2020, y compris la nouvelle puce A12Z Bionic, qui donne à l’iPad Pro les performances les plus élevées de tous les iPad à ce jour. Apple dit que la batterie dure jusqu’à 10 heures, la connectivité Wi-Fi est plus rapide que jamais et le LTE de classe gigabit est 60% plus rapide qu’auparavant.

Un autre grand changement est le système de caméras Pro, qui a fait l’objet d’innombrables fuites au cours des derniers mois. En un coup d’œil, le module de caméra à l’arrière du tout nouvel iPad Pro est presque identique à ceux de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Le système de caméra comprend un appareil photo 12MP Wide ainsi qu’un appareil photo 10MP Ultra Wide qui effectue un zoom arrière deux fois plus. L’iPad Pro 2020 est également livré avec cinq microphones de qualité studio, et combinée avec les deux caméras, cette tablette est clairement destinée aux créatifs qui veulent une expérience tout-en-un.

L’ajout le plus notable est peut-être le scanner LiDAR, qui est capable de mesurer la distance des objets jusqu’à cinq mètres de distance, peut être utilisé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur “, et fonctionne au niveau des photons à des vitesses d’une nanoseconde”. Les cadres de profondeur présents dans la dernière version d’iPadOS combinent les points de profondeur mesurés par le scanner et les données des caméras et des capteurs de mouvement pour permettre «une toute nouvelle classe d’expériences AR».

Comme Apple l’explique, avec le scanner LiDAR, chaque application ARKit sera automatiquement capable de placement instantané de RA, de capture de mouvement améliorée et d’occlusion des personnes. L’application Mesurer bénéficiera également d’un coup de pouce, car il faudra encore moins de temps pour calculer avec précision la hauteur d’une personne et mesurer des objets dans l’environnement. De plus, vous pouvez utiliser la nouvelle vue de la règle (capture d’écran ci-dessous) pour les mesures granulaires rendues possibles par le nouveau capteur.

Enfin, Apple a annoncé que l’iPadOS 13.4, qui arrivera la semaine prochaine, apportera la prise en charge du trackpad à l’iPad. Le curseur apparaîtra comme un cercle sur l’écran qui met en évidence les éléments cliquables, les gestes facilitent le basculement entre les applications, et Apple dit que la plupart des applications tierces fonctionneront avec un trackpad prêt à l’emploi. Apple a également annoncé un nouveau clavier magique qui se fixe magnétiquement à l’iPad Pro et a des ajustements de l’angle de vision jusqu’à 130 degrés. Il comprend également des touches rétroéclairées, un débattement de 1 mm et une charge directe USB-C.

Vous pouvez commander le nouvel iPad Pro à partir d’aujourd’hui sur apple.com ou l’application Apple Store. L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ pour le modèle Wi-Fi et 949 $ pour le modèle Wi-Fi + Cellular, tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces commence à 999 $ pour le modèle Wi-Fi et 1149 $ pour le Wi-Fi + Modèle cellulaire. Les deux modèles sont disponibles dans les finitions argent et gris sidéral et sont disponibles en configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

