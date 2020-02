Apple annule le contrat Xnor.ai du Pentagone pour les drones

Apple a annulé le contrat du Pentagone de Xnor.ai pour les travaux de drones militaires suite à l’acquisition par le fabricant d’iPhone de la société d’intelligence artificielle.

Xnor.ai aurait travaillé sur le controversé projet Maven, qui utilise l’IA pour identifier des personnes et des objets dans des vidéos et des photos de drones…

Le projet a attiré l’attention du public l’année dernière lorsqu’il a été révélé que Google était également impliqué.

Google a fourni aux militaires les API TensorFlow, qui, dans un communiqué, indiquent qu’ils sont open source.

Un communiqué de presse du ministère de la Défense en juin dernier note que «le projet Maven se concentre sur la vision par ordinateur – un aspect de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage en profondeur – qui extrait de manière autonome les objets d’intérêt des images en mouvement ou immobiles».

“L’objectif immédiat est de 38 classes d’objets qui représentent le genre de choses que le département doit détecter”

Une pétition de plus de 4000 employés de Google a conduit l’entreprise à non seulement mettre fin à son implication, mais également à élaborer des principes régissant l’utilisation éthique de l’IA.

Aujourd’hui, les informations indiquent qu’Apple n’a pas attendu une pétition.

De grandes sociétés technologiques comme Microsoft, Amazon et Google se sont précipitées pour obtenir des contrats lucratifs fournissant leurs produits et services à l’armée. Apple, cependant, a montré moins d’intérêt pour le marché. Et quand il a récemment acheté une startup qui travaillait sur un projet controversé du Pentagone, Apple a mis fin au travail de cette société sur le projet, a appris The Information.

La startup, un fabricant de logiciels d’intelligence artificielle appelé Xnor.AI, avait été impliquée dans le projet Maven, un effort du département américain de la Défense pour utiliser un logiciel d’IA pour analyser les images capturées par des drones militaires. Apple a récemment acquis Xnor.ai et a décidé de mettre fin au travail, a déclaré une personne proche du dossier.

Comme d’habitude avec les acquisitions d’Apple, la société n’a pas commenté ses plans pour la technologie, mais il a été suggéré que la technologie Xnor.ai pourrait aller au-delà de la reconnaissance d’image pour aider également à rendre Siri plus intelligent.

Il est extrêmement improbable qu’Apple commente s’il existe ou non un contrat Xnor.ai Pentagone, et encore moins si la société l’a annulé, mais une telle action semble cohérente avec les valeurs du fabricant d’iPhone.

