Apple Arcade: date de sortie, jeux et tout ce que vous devez savoir

Apple a révélé les derniers détails de son service de jeu Apple Arcade lors de son lancement sur iPhone 11: il ne coûte que 4,99 $ / 7,99 $ AU / 19,99 AED / 4,99 £ par mois et est sorti le 19 septembre. Après leurs grandes mises à jour annuelles du système d’exploitation, le service de jeu est enfin en direct sur iPhones, iPads, ordinateurs Macbook et même Apple TV.

C’est l’approche d’Apple sur toute l’approche “Netflix pour les jeux” – en associant les joueurs à un abonnement mensuel qui leur donne accès à des aventures de jeux vidéo très sophistiquées qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Apple Arcade a un bon héritage derrière elle – Apple a sans doute été la première entreprise à prendre au sérieux le jeu mobile et à le rendre financièrement viable, et en conséquence, il a maintenant le soutien de certains des noms les plus importants dans le développement de jeux mobiles.

[Update: Apple Arcade has released dozens of games since its launch, adding to the 60-plus initial lineup and keeping good on its promise to expand its catalog on a regular basis.]

C’est également une excellente nouvelle pour les propriétaires de Mac, qui ont toujours joué le deuxième rôle des joueurs de PC lorsqu’il s’agit de trouver des expériences de jeu de premier ordre sur leur plate-forme.

Apple Arcade a rempli son ambition d’élargir son catalogue à plus de 100 titres uniques (lire “ indépendants ”) d’exclusivité variable pour les appareils d’Apple d’ici mars 2020, y compris Beyond a Steel Sky, une suite du jeu d’aventure classique Beneath a Steel Sky, avec de l’art par la légende de la bande dessinée Watchman Neil Gibbons.

En outre, Apple affirme que les jeux de la collection Arcade sont organisés par des experts, seront étendus chaque mois et comprendront des versions originales des créateurs de renom Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright, etc.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur le service d’abonnement Apple Arcade, y compris le prix, la date de sortie et son fonctionnement.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Service d’abonnement aux jeux mobiles et Mac d’AppleQuand est-il lancé? 19 septembre 2019Sur quoi puis-je jouer? iPad, iPhone, Mac et Apple TVCombien ça coûtera? 4,99 $ / 4,99 £ / 7,99 $ AU / 19,99 AED par mois

FAQ sur Apple Arcade: réponses aux questions rapides

Apple Arcade aura-t-il un contrôleur? Apple n’a pas annoncé de contrôleur Apple Arcade spécifique, mais la prise en charge sans fil de la PS4 DualShock 4 et des contrôleurs Xbox One de Microsoft arrivera sur tvOS, iPadOS et iOS 13 le 19 septembre – date du lancement d’Apple Arcade – afin que vous puissiez associez les manettes de jeu à ces appareils. En outre, certains jeux avec prise en charge des contrôleurs Bluetooth MFi.

Combien coûte Apple Arcade? Apple Arcade coûte 4,99 $ / 4,99 £ / 7,99 $ AU / 19,99 AED par mois. Il s’agit automatiquement d’un plan de partage familial, permettant à jusqu’à six membres de la famille de partager le même abonnement pour un seul abonnement mensuel. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois.

Quels jeux sont sur Apple Arcade? Le service a été lancé avec environ 60 jeux et Apple l’a depuis étendu à plus de 110 titres, dont Frogger dans Toy Town, The Bradwell Conspiracy et Rayman Mini. Vous pouvez consulter la liste complète des jeux confirmés plus bas.

Ann Thai, responsable marketing de l’App Store, dévoile Apple Arcade sur scène.

Lors du lancement de l’iPhone 11, Apple a confirmé le lancement d’Apple Arcade le 19 septembre. Le service sera lancé en 150, avec 100 nouveaux jeux exclusifs à ajouter dans les semaines à venir. Bien qu’il ait fallu un peu plus de temps pour atteindre ce nombre, le service est passé à 114 titres d’ici avril 2020 – bien que certains puissent être retirés du service à l’avenir.

TechRadar s’est inscrit à Apple Arcade et a joué à certains des jeux de la collection, confirmant son soutien continu et développant lentement sa collection.

Prix ​​Apple Arcade

Apple Arcade bat la tendance des stratégies de prix habituelles d’Apple. Alors qu’Apple Arcade offrira un plan d’abonnement familial mensuel dans la veine d’Apple News Plus, Apple Music et Apple TV Plus, il ne coûtera que 4,99 $ / 19,99 AED / 4,99 £ / 7,99 $ AU par mois plutôt que le coût de 9,99 $ de son plates-formes fraternelles. De plus, vous bénéficiez d’un essai gratuit d’un mois.

Cela peut refléter les plus de 100 jeux de la bibliothèque dans son catalogue, ou tout simplement être Apple essayant de trouver une place compétitive dans un marché assez bondé – avec des goûts de Xbox Games Pass et PS Now déjà là-bas, et Google Stadia en route, même Apple Arcade pourrait avoir du mal à s’établir.

De plus, le plan de partage familial automatique d’Apple Arcade permet à jusqu’à six membres de la famille de partager le même abonnement pour un seul abonnement mensuel.

Remorques Apple Arcade

Apple a révélé le service Apple Arcade lors d’un événement spécial Apple le 25 mars 2019. Vous pouvez consulter la première bande-annonce du service ci-dessous:

Contrôleurs Apple Arcade

Toute bonne plate-forme de jeu a besoin d’un excellent contrôleur – mais Apple Arcade est dans une position plutôt unique de devoir travailler sur plusieurs plates-formes matérielles et périphériques d’entrée – que ce soit sur un écran tactile pour iPad et iPhone, un clavier et une souris pour Mac et une télécommande pour Apple TV.

En ce qui concerne les jeux, rien ne vaut une manette de jeu. Bien qu’Apple n’ait pas annoncé de contrôleur Apple Arcade spécifique, la prise en charge sans fil de la PS4 DualShock 4 et des contrôleurs Xbox One de Microsoft arrivera sur tvOS, iPadOS et iOS 13 le 19 septembre – date du lancement d’Apple Arcade – afin que vous puissiez associez les manettes de jeu à ces appareils. En outre, certains jeux avec prise en charge des contrôleurs Bluetooth MFi.

Fonctionnalités d’Apple Arcade

Konami et Capcom à bord

Konami sort Frogger in Toyland exclusivement sur Apple Arcade tandis que Capcom propose Shinsekai: Into the Depths sur la plateforme.

Nouvel onglet Arcade dans l’App Store

Pour accéder au service Apple Arcade. Votre abonnement vous permet de télécharger et de jouer à n’importe quel jeu de la boutique et de nouveaux jeux seront ajoutés chaque mois. Vous pourrez également accéder à des bandes-annonces, des recommandations, des guides de jeu et des aperçus éditoriaux.

Aucune annonce, aucun suivi des annonces et aucun achat supplémentaire

Apple Arcade sera un service d’abonnement unique – payez votre argent chaque mois, et vous n’aurez pas à supporter d’annonces sur le service. Il n’y aura pas de version financée par la publicité au lancement, et Apple n’a donné aucune suggestion que cela sera jamais sur les cartes.

Plus de 100+ jeux

Apple Arcade permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 100 jeux (nombre actuel: 114), dont la plupart ne peuvent être trouvés que sur Apple Arcade, organisés par des experts et mis à jour mensuellement. “Vous pouvez essayer ce que vous voulez, quand vous le voulez”, selon Apple. Cependant, il semble que pour beaucoup de ces jeux, l’exclusivité est chronométrée plutôt que permanente.

Selon Apple, “aucun service de jeux n’a jamais lancé autant de jeux à la fois”.

Jeux disponibles hors ligne

Selon Apple, tous les jeux sur Apple Arcade seront disponibles pour jouer hors ligne, donc pas besoin de s’inquiéter de leur perdre l’accès si vous êtes dans le métro ou au milieu de nulle part loin d’une connexion mobile.

Partage Familial

Le service Apple Arcade propose un plan de partage familial afin que jusqu’à six membres du ménage puissent jouer au jeu pour un coût d’abonnement unique. Cela le rendra attrayant pour les ménages qui ont acheté l’écosystème Apple avec des iPads, des Macbooks et des iPhones – surtout si cela signifie que maman et papa n’ont pas à remettre les iPhones pour que les enfants puissent jouer.

Sur quoi Apple Arcade est-il disponible?

iPad, iPhone, Mac et Apple TV. Vous pourrez également reprendre là où vous vous étiez arrêté dans un jeu, même si vous changez d’appareil.

Privé et sécurisé

Les jeux Apple Arcade ne peuvent collecter aucune donnée vous concernant sans votre consentement.

Pousser pour les Indes

Bien que nous sachions qu’Apple Arcade inclura des jeux tels que Sonic the Hedgehog, Beneath a Steel Sky et Where Cards Fall, Apple promet des jeux tels que Bossa Studios, Cartoon Network, Annapurna Interactive, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Mistwalker Corporation , SEGA, Snowman, ustwo games, Konami, Lego et bien d’autres.

Apple ne fait pas que sélectionner les jeux à la main

La société contribue également aux coûts de développement et travaille en étroite collaboration avec les créateurs pour apporter leurs jeux aux appareils Apple. Apple n’a jamais vraiment eu beaucoup de succès (ou, sans doute, d’intérêt) à être lui-même développeur de jeux, donc cela marque un moment rare où la société s’implique directement dans l’industrie.

Voici ce que Phil Schiller a à dire …

«L’App Store est la plate-forme de jeu la plus grande et la plus réussie au monde. Nous allons maintenant aller plus loin dans les jeux avec Apple Arcade, le premier service d’abonnement aux jeux pour mobile, ordinateur de bureau et salon », a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

«Nous travaillons avec certains des développeurs de jeux les plus innovants au monde pour créer plus de 100 nouveaux jeux exclusifs pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

“Les jeux Apple Arcade seront parfaits pour les familles, respecteront la vie privée des utilisateurs et n’auront pas de publicités ou ne nécessiteront aucun achat supplémentaire. Nous pensons que les joueurs de tous âges vont adorer Apple Arcade.”

Nouvelles et rumeurs sur Apple Arcade

Lancement de l’iPhone 11

Apple a confirmé les prix et la date de sortie d’Apple Arcade lors de l’événement. Le service sera lancé le 19 septembre et ne coûtera que 4,99 $ par mois.

Un concurrent à l’horizon?

On dirait que Google a un concurrent à l’horizon qu’il est enfin dévoilé … en quelque sorte.

Ce nouveau challenger est le Google Play Pass, que Google a taquiné dans un tweet via le compte Twitter de Google Play. Le tweet ne nous dit pas grand-chose, à part le fait que “Play Pass arrive bientôt”, mais nous avons déjà entendu des informations.

Des captures d’écran fuites d’une version bêta privée de Play Pass ont montré que le service coûterait 4,99 $ par mois aux États-Unis et fournirait un accès sans publicité à une liste organisée de jeux, avec tous les achats intégrés déverrouillés.

Jeux Apple Arcade

Ce sont tous les jeux qui ont été officiellement confirmés pour Apple Arcade:

Adorable HomeAgent InterceptAssemblerAtone: Heart of the Elder Tree Ballistic BaseballBattle Sky BrigadeBeyond a Steel SkyBig Time SportsBleak SwordBox ProjectBuilder’s JourneyButter RoyaleCard of DarknessCardpocalypseCharrua SoccerCat Quest IIChuChu Rocket UniversDeadkeDarkDeadDarkDeadDarkDolade the GungeonExplottensFantasianFledgling HeroesFrogger in Toy TownGuildlingsHexaflipHitchhikerHot Lava HyperBRawlInmostJenny LeClue – DetectivuJumper JonKings League IIKings of the CastleLego ArthouseLego BrawlsLifeslidePetit OrpheusLoud House: SymphonieMontrer le JardinMontrer le JardinMontrer le contrôle de la paix TurtleMonomalsMurder Mystère MachineMutazioneNeo CabNightmare FarmNo Way HomeOceanhorn 2: Chevaliers de Lost Realm OutlandersOver le Parti AlpsOverlandPac-Man RoyalePatternedPilgrimsPinball WizardPossessionsProjection: Première LightPunch PlanetRayman MiniRed ReignRedout Espace AssaultRepairRoundgardSayonara Wild Hearts secret OopsShantae 5Shinsekai: Dans le DepthsShockRodsSkate CitySociable SoccerSonic RacingSneaky SasquatchSpacelandSpekSpidersaursSpeed ​​DemonsSpelldrifterStellarSpyderStelaSteven Univers: Unleash The LightStranded SailsSuper Route impossibleTakeshi et HiroshiTangle TowerL’évasion artistiqueLe monde enchantéThe Get Out KidsThe MosaicThe Pathless The Bradwell ConspiracyTintThings That Go BumpTowaga: Parmi les ombresUFO on Tape: First ContactUltimate Rivals: The RinkVarious DaylifeWay of the TurtleWhat The GolfWhere Cards FallWinding Worlds