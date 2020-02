Apple Arcade remporte une prise de contrôle d’Apple․com avec cette promotion fantaisiste à ne pas manquer

Avez-vous remarqué quelque chose hors de l’ordinaire sur Apple.com aujourd’hui? Ne vous inquiétez pas, vous n’hallucinez pas. Sonic, Frogger et d’autres personnages Apple Arcade ont repris la page d’accueil d’Apple. Bien sûr, il peut s’agir simplement d’une publicité pour le service de jeu par abonnement à 5 $ / mois d’Apple, mais elle a du caractère.

Le service de jeux sans publicité d’Apple a fait ses débuts en septembre, créant une nouvelle entreprise d’abonnement pour Apple avec des jeux développés sans publicité ni achats intégrés. Le service à 4,99 $ / mois a récemment ajouté une nouvelle option d’abonnement à 49,99 $ / an, ajoutant ainsi deux mois gratuits pour les abonnés annuels.

Le marketing Apple Arcade a également augmenté dans les magasins Apple, gagnant un espace auparavant dédié aux jouets et jeux connectés à iOS. Arcade propose plus de 100 jeux sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, et de nouveaux titres et packs d’extension sont régulièrement ajoutés.

Même si vous n’êtes pas un joueur, cette page d’accueil est tout simplement amusante à découvrir une ou deux fois. En savoir plus sur Apple Arcade ici.

Merci Ben!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: