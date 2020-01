Apple arrive le week-end avec une nouvelle vente de films à 5 $, des locations à 1 $ et plus

Apple se lance dans le week-end avec une nouvelle 5 $ vente de films dans plusieurs genres. Régulièrement jusqu’à 20 $, les offres d’aujourd’hui sont au moins 50% de réduction et un retour à des niveaux historiquement bas dans de nombreux cas. Tous ces titres à prix réduits deviendront une partie permanente de votre bibliothèque de films. Vous trouverez également les 1 $ Location HD en dessous. Frappez le saut pour tout.

Offres de films à 5 $ chez Apple

Une simple faveur

Notting Hill

Les Incorruptibles

Le homard

ÉCRASER.

À propos d’un garçon

Comment perdre un gars en 10 jours

Journal de Bridget Jones

Florence Foster Jenkins

Gung Ho

Nous sommes Marshall

Dallas Buyers Club

La tour sombre

L’or des fous

Location de la semaine à 1 $

David Crosby: Rappelez-vous que mon nom est celui de cette semaine 1 $ Location HD. Vous payez généralement plus de 5 $ pour des services concurrents sur ce biopic qui a obtenu un score positif de 92% de Rotten Tomatoes.

Rendez-vous mardi sur la couverture de l’autre vente de films d’Apple cette semaine pour plus d’offres sur les bundles et un certain nombre de films primés de 5 $.

