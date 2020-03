Apple augmente les prix de l’iPhone en Inde en raison de l’augmentation des droits de douane

Apple augmente les prix de sa gamme d’iPhone en Inde en raison d’une augmentation des droits de douane cette année. LiveMint signale que les iPhones concernés comprennent l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Apple a expliqué à des clients en Inde que les augmentations de prix étaient dues à une augmentation du taux de droit de douane de base;

Apple a déclaré que les prix étaient en hausse en raison d’une augmentation du taux de base des droits de douane (BCD) et du retrait de “l’exemption antérieure du BCD / supplément de protection sociale” annoncée par le gouvernement dans le budget de l’Union pour 2020-2021.

Suite aux augmentations de prix, voici les prix de départ pour chacun des modèles d’iPhone en Inde:

iPhone 11 Pro: ₹ 1,01,200 (à partir de ₹ 99,900)

iPhone 11 Pro Max: ₹ 1,11,200 (à partir de ₹ 1,09,000)

iPhone 8: 40 500 ₹ (à partir de 39 099 ₹)

iPhone 8 Plus: 50600 ₹ (à partir de 49900 ₹)

L’Inde est un marché incroyablement important pour Apple, et même une augmentation mineure des prix pourrait potentiellement affecter la demande. Les prix de l’iPhone XR, iPhone 11, iPhone 7, iPad, Apple Watch et Mac ne sont pas affectés. En effet, l’iPhone XR et l’iPhone 7 sont assemblés en Inde, tandis que les autres iPhones sont importés de Chine.

Un rapport plus tôt aujourd’hui a détaillé qu’Apple voulait à l’origine assembler l’iPhone 11 en Inde, mais il a mis fin à ces plans. Apple absorbe apparemment le coût de l’augmentation des droits de douane pour l’iPhone 11, mais probablement pour maintenir le coût à la baisse pour les consommateurs.

