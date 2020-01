Apple aurait demandé à TSMC d’augmenter la production de puces A13 pour répondre à la demande de l’iPhone 11

Apple demanderait à son fabricant de puces TSMC d’augmenter la production du processeur A13 en raison d’une demande iPhone 11 plus élevée que prévu. Bloomberg rapporte que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro se vendent particulièrement bien en Chine.

Le rapport indique que la demande pour iPhone 11 et iPhone 11 Pro «surpasse le marché et les attentes d’Apple». À son tour, Apple demande à TSMC d’augmenter la production du processeur A13 pour répondre à cette demande. Une personne qui a parlé à Bloomberg a spécifiquement cité l’iPhone 11 d’entrée de gamme comme «un moteur particulier pour la demande accrue».

Une autre raison pour laquelle Apple augmente sa production est de tenir compte du lancement prochain d’un nouveau modèle d’iPhone à bas prix. Comme indiqué à plusieurs reprises, cet appareil aura une conception similaire à l’iPhone 8, mais avec le dernier processeur A13 d’Apple à l’intérieur.

Pendant ce temps, la gamme iPhone 12 de cet automne devrait présenter la prochaine itération des processeurs Apple de la série A, probablement appelés A14. Selon un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement, TSMC devrait démarrer la production du processeur A14 à l’aide d’un nouveau processus de 5 nanomètres au T2. L’A13 a été produit avec un processeur de 7 nm, de sorte que l’A14 devrait être plus économe en énergie et plus rapide, grâce au processus de 5 nm.

Divers analystes ont déclaré que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro se vendaient mieux que prévu, en particulier l’iPhone 11. De nouvelles données du CIRP, publiées plus tôt cette semaine, ont déclaré que la combinaison de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max représentait 69% de tous les iPhones vendus entre octobre et décembre 2019.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: