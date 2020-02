Apple aurait lancé une version moins chère de ses AirPods Pro – .

Il ne fait aucun doute que les AirPods sont le produit le plus utilisé par Apple au cours des dernières années. Les écouteurs portables Apple que vous avez vus partout sont le produit le plus populaire de cette catégorie. Sans oublier que tout le monde dans l’industrie copie Apple. Comme Apple, les fournisseurs Android ont commencé à tuer la prise casque et à lancer simultanément leurs propres écouteurs sans fil. Même Samsung, le dernier chevalier défendant l’honneur du port 3,5 mm a dû admettre sa défaite, car il vient de lancer un téléphone Galaxy S20 qui n’a pas de place pour un ancien port audio.

En plus de cela, il a mis à niveau ses propres écouteurs pour mieux combattre les AirPods Pro. C’est parce qu’Apple a continué d’améliorer les AirPods au fil des ans, offrant aux consommateurs plus de choix à différents prix. Le Pro est la version la plus chère des AirPods. Ensuite, il y a le modèle qui comprend un étui de charge qui prend en charge la charge sans fil. Le modèle AirPod le moins cher est l’original, qui comprend un boîtier de charge filaire. Cependant, les écouteurs eux-mêmes offrent les mêmes performances sonores que ceux emballés à l’intérieur de l’étui de chargement sans fil. Ce sont tous des écouteurs de deuxième génération. Alors, où serait une version Lite des AirPods Pro?

Les surnoms «Pro» et «Lite» ne doivent jamais être utilisés sous le même nom de produit. Sauf si vous voulez élever des trolls pour vous moquer de votre produit Pro Lite avec des blagues et des mèmes en ligne. Pourtant, un rapport de Digitimes (via MacRumors) mentionne spécifiquement le «AirPod [sic] Pro Lite. »Apparemment, Apple travaille avec des partenaires taïwanais pour fabriquer plusieurs nouveaux appareils, dont les AirPods Pro Lite:

Apple, en maintenant des partenariats avec des chaînes d’approvisionnement à Taïwan et en Chine, pourrait voir ses partenaires taïwanais gérer plus de production d’appareils de nouvelle génération ‌iPad‌, ‌Apple Watch‌, AirPod Pro Lite et ‌iMac‌ qui seront publiés plus tard, car l’épidémie a augmenté les risques de matières premières des pénuries d’approvisionnement en matériaux et des perturbations des expéditions dues à la reprise incertaine des activités normales des fournisseurs de composants et des usines d’assemblage en Chine, ont indiqué les sources.

Digitimes n’explique pas ce que les appareils Pro Lite auraient à offrir. Ou mieux, qu’est-ce qui les rendrait moins professionnels? Les AirPods actuels avec étui de chargement sans fil ne coûtent que 50 $ de moins que les AirPods Pro. Comment une version Lite pourrait-elle s’intégrer là-dedans?

Apple cherche-t-il à supprimer le design original des AirPods et à le remplacer par les nouveaux AirPods? Dans un tel cas, une version Lite serait probablement AirPods Pro sans étui de chargement sans fil. C’est juste de la spéculation à ce stade, car il n’y a absolument aucun moyen de confirmer tout cela. Sans oublier que Digitimes n’a pas un historique parfait en ce qui concerne les rumeurs d’Apple. Il est définitivement trop tôt pour apporter des modifications majeures aux AirPods Pro, étant donné qu’Apple ne les a lancés que quelques mois auparavant.

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que le rapport mentionne également des produits supplémentaires censés être lancés plus tard cette année, notamment le nouvel iPad, Apple Watch et iMac. Ce sont tous des rafraîchissements de produits que nous attendons déjà cette année.

