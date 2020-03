Apple autorise désormais la publicité par notification push, met à jour les directives d’examen des applications de rencontres et plus

Apple a mis à jour aujourd’hui ses directives d’examen de l’App Store concernant certaines des fonctionnalités introduites avec iOS 13, en plus de la compatibilité des applications avec les derniers modèles d’iPhone et d’iPad, et plus encore.

La société note que 77% de tous les appareils Apple livrés au cours des quatre dernières années utilisent iOS 13, la dernière version du système d’exploitation. Sur iPad, le nombre atteint 79% avec iPadOS 13. Cela signifie qu’il est important pour les développeurs de mettre à jour leurs applications avec les dernières technologies disponibles.

Apple indique que toutes les nouvelles applications et mises à jour des applications devront être construites avec le SDK iOS 13 à partir du 30 avril 2020. Cela permet aux applications d’offrir des fonctionnalités telles que le mode sombre, ARKit 3, Core ML 3, et plus encore. Apple demande également aux développeurs de préparer leurs applications pour qu’elles soient entièrement compatibles avec tous les appareils actuellement pris en charge, y compris l’iPhone 11 Pro Max et le nouvel iPad de 7e génération.

Connectez-vous avec Apple, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux applications avec leurs informations d’identification Apple, doit également être mis en œuvre d’ici le 30 avril 2020, dans les applications qui offrent déjà d’autres moyens de se connecter, comme via des comptes Facebook et Google. De nouvelles ressources sont disponibles pour que les développeurs implémentent correctement cette fonctionnalité, y compris de nouveaux logos et boutons téléchargeables.

Les nouvelles directives d’examen soulignent également qu’Apple sera plus strict lors de l’examen des applications classées comme «datant» et «diseuse de bonne aventure». «Nous rejetterons ces applications à moins qu’elles ne fournissent une expérience unique et de haute qualité», explique la société.

Les notifications push peuvent désormais être utilisées à des fins marketing, tant que l’utilisateur l’autorise. Les développeurs doivent également fournir une méthode dans l’application pour permettre aux utilisateurs de refuser de recevoir de tels messages.

Enfin, les développeurs ne pourront plus inviter les utilisateurs à recevoir des notifications de révision personnalisées, car ils doivent désormais utiliser l’API officielle fournie par Apple.

Utilisez l’API fournie pour inviter les utilisateurs à examiner votre application; cette fonctionnalité permet aux clients de fournir une évaluation et une évaluation sur l’App Store sans l’inconvénient de quitter votre application, et nous interdirons les invites de révision personnalisées.

Les directives complètes d’App Store concernant la révision d’Apple peuvent être consultées ici.

