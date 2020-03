Apple avertit les actionnaires des risques de coronavirus avant la réunion annuelle de demain

Apple devrait tenir son assemblée annuelle des actionnaires demain, le 26 février, au Steve Jobs Theatre. Avant l’événement, Apple avertit les participants de prendre des précautions supplémentaires en matière de santé et de sécurité dans le cadre de l’épidémie de coronavirus en cours.

Dans un message adressé aux participants inscrits à l’assemblée des actionnaires, Apple indique qu’il travaille en étroite collaboration avec des experts en santé publique et suit les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour les meilleures pratiques liées à COVID-19.

Apple demande également à toute personne ayant voyagé en Chine en février de s’assurer qu’elle a accompli la période de quarantaine de 14 jours (via Sean Montgomery):

Apple suit les directives officielles sur le COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et travaille en étroite consultation avec des experts en santé publique. Nous demandons aux actionnaires qui se sont rendus en Chine en février de s’assurer qu’ils ont accompli la période de quarantaine requise de 14 jours avant l’assemblée pour y assister.

Que pouvez-vous attendre de la réunion des actionnaires d’Apple demain? Habituellement, il n’y a pas grand-chose de nouvelles pour les consommateurs. Au lieu de cela, Apple utilise l’assemblée générale des actionnaires pour informer les investisseurs de ses activités. Les actionnaires peuvent également présenter des sujets et des propositions, et nombre d’entre eux concernent des choses comme la diversité et une transparence accrue.

Lors de l’assemblée des actionnaires de cette année, il est probable qu’Apple reviendra sur ses prévisions pour le T2 2020. La semaine dernière, Apple a publié une mise à jour pour les investisseurs dans laquelle elle écrivait qu’elle n’atteindrait pas ses prévisions de bénéfices pour le T2 en raison des effets de l’épidémie de coronavirus en Chine. Apple a attribué cela à deux raisons principales: les contraintes mondiales de l’offre et de la demande d’iPhone en Chine en raison du virus.

