Apple bloque les rétrogradations vers iOS 13.3.1 après la sortie d’iOS 13.4

Apple a officiellement cessé aujourd’hui de signer iOS 13.3.1 après la sortie la semaine dernière d’iOS 13.4. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder d’iOS 13.4 vers iOS 13.3.1. Apple a également cessé de signer iOS 12.4.5 et tvOS 13.3.1.

iOS 13.4 a été rendu public la semaine dernière. La mise à jour comprenait des modifications majeures telles que la prise en charge du trackpad iPad, le partage de dossiers iCloud Drive, etc.

Maintenant qu’Apple a cessé de signer iOS 13.3.1, les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder vers cette version via iTunes / Finder. Le retour aux anciennes versions d’iOS est courant pour les membres de la communauté du jailbreak et peut parfois également être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à jour vers la dernière version d’iOS.

Outre les effets sur les espoirs de jailbreak, Apple veut généralement autant d’utilisateurs que possible sur la dernière version d’iOS pour des raisons de sécurité. Le plus souvent, cela garantit également que les utilisateurs obtiennent l’expérience la plus stable actuellement disponible.

Apple teste également actuellement la version bêta d’iOS 13.4.5. Il s’agit d’une mise à jour axée sur les corrections de bogues et les améliorations de performances, mais elle comprend également quelques autres modifications et détails:

Qu’en est-il d’iOS 13.4.1? Il est probable qu’Apple ne publiera pas cette mise à jour aux bêta-testeurs, mais passera plutôt directement à une version publique. Un bogue dans iOS 13.3.1 et versions ultérieures empêche les VPN de crypter le trafic, et Apple publiera probablement un correctif urgent pour cela, peut-être dès cette semaine.

