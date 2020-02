Apple bloque les rétrogradations vers iOS 13.3 à l’approche de la sortie du jailbreak

Aujourd’hui, Apple a officiellement cessé de signer iOS 13.3 et iPadOS 13.3. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder d’iOS 13.3.1 vers iOS 13.3. iOS 13.3.1 est sorti le mois dernier avec des améliorations de Screen Time et de l’application Mail.

Maintenant qu’Apple a cessé de signer iOS 13.3, cela signifie que personne ne peut rétrograder d’iOS 13.3.1 vers cette version via iTunes / Finder. Le retour aux anciennes versions d’iOS est courant pour les membres de la communauté du jailbreak et peut parfois également être utile aux utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à jour vers la dernière version d’iOS.

Cette fois, la décision d’Apple de cesser de signer iOS 13.3 est particulièrement notable pour les utilisateurs de jailbreak. L’équipe unc0ver a annoncé qu’elle publierait un jailbreak pour iOS 13.3 cette semaine.

Cela signifie que les utilisateurs d’iOS 13.3.1 qui cherchent à jailbreak sont désormais bloqués sur la dernière version d’iOS et ne peuvent pas rétrograder une fois que l’outil de jailbreak est sorti.

Outre les effets sur les espoirs de jailbreak, Apple veut généralement autant d’utilisateurs que possible sur la dernière version d’iOS pour des raisons de sécurité. Le plus souvent, cela garantit également que les utilisateurs obtiennent l’expérience la plus stable actuellement disponible.

Apple teste également actuellement la version bêta d’iOS 13.4, qui devrait sortir en mars. iOS 13.4 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji, et plus encore. Vous pouvez regarder notre vidéo complète mettant en évidence toutes les modifications et nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4 ici.

Le jailbreak # unc0ver pour A12-A13 sera publié dans les prochaines 24 heures si aucun nouveau bogue majeur n'est trouvé.

Si vous souhaitez soutenir le développement du jailbreak # unc0ver, vous pouvez trouver les liens PayPal et Patreon sur https://t.co/FtG9c9kNtg.

Vous pouvez également suivre @ unc0verTeam :-).

– Pwn20wnd (@ Pwn20wnd) 12 février 2020

