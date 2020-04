Apple Books vs Kindle: Quel est le meilleur lecteur d’ebook?

J’utilise un Kindle depuis de nombreuses années maintenant. Plus récemment, j’utilisais un Kindle Oasis comme lecteur de livres principal. En regardant quelques livres à venir il y a quelques semaines, j’ai réalisé que je n’aimais pas trop le processus d’achat sur iOS pour Kindle. J’ai commencé à penser si le Kindle (et les applications Kindle) étaient toujours le meilleur endroit pour moi pour acheter des livres. Apple Books vs Kindle: quelle est la meilleure façon de lire des livres et d’écouter des livres audio?

Amazon est sans aucun doute le premier vendeur de livres électroniques au monde, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles. Ils offrent du matériel à faible coût et proposent des promotions fréquentes sur des livres populaires. Au cours des dernières années, j’ai ramassé d’innombrables livres en construisant ma bibliothèque. Alors que je m’asseyais et regardais l’interface mobile pour acheter des livres Kindle, j’ai commencé à réfléchir à la lenteur et à la datation de l’interface Kindle globale. Bien que j’aime l’idée du matériel Kindle, le logiciel n’a pas beaucoup avancé. L’expérience globale est assez maladroite. Il semble que le matériel Kindle actuel exécute toujours le logiciel d’origine. J’ai soutenu l’été dernier qu’Apple devrait également créer un concurrent pour le Kindle. L’affichage e-ink a quelque chose, mais il a besoin d’une nouvelle approche.

Pour revenir à mon point de départ, j’ai fermé la version mobile du site Web Kindle et j’ai réinstallé Apple Books. En l’ouvrant, je sentais comme une bouffée d’air frais. La conception globale est tout simplement magnifique. Je n’avais pas passé beaucoup de temps avec la nouvelle interface qu’Apple a publiée avec iOS 12, mais j’ai rapidement été époustouflé. J’ai eu quelques achats il y a des années, donc ma bibliothèque n’est certainement pas aussi grande que ce qu’elle est sur Kindle (je pense toujours qu’il devrait y avoir un service “Books Anywhere”). J’utilise beaucoup de services Apple dans ma vie quotidienne (iCloud, Apple Music, etc.), est-il donc judicieux de déplacer ma lecture de livre dans Apple Books?

Après avoir réfléchi à Apple Books vs Kindle pour le reste de la journée, j’ai réalisé que les deux avaient leurs avantages. Amazon a dédié du matériel e-book et une librairie massive. Apple a un excellent support sur iOS avec un magasin intégré. Je pense que la conception globale de l’application d’Apple est également beaucoup plus solide (par rapport à l’application Kindle iOS). Avant de pouvoir changer d’avis, j’ai envoyé un tweet demandant si quelqu’un voulait acheter mon Kindle. Je me suis dit que si je le vendais ce soir-là, je plongerais dans Apple Books.

Avantages d’Apple Books

Une fois que j’ai vendu mon Kindle Oasis, j’ai décidé que l’iPad mini serait le meilleur appareil pour lire des livres d’Apple Books. Bien qu’il soit plus cher que l’iPad de 7e génération, à long terme, ce sera un appareil plus confortable à tenir pour la lecture.

Une chose que j’ai rapidement remarquée, c’est que Apple Books a intégré des livres audio directement dans l’application. Avec Kindle sur iOS, vous utilisez généralement l’application Audible. Je m’attendais à ce que les livres audio d’Apple soient très chers, comme je m’en souvenais il y a quelques années, mais à ma grande surprise, ils étaient tous conformes aux prix d’Audible. J’ai acheté The Rise of Skywalker en tant que livre audio au même prix que la version e-book.

Dans l’ensemble, l’interface pour tout dans Apple Books est de première classe. La lecture de livres est délicieuse et le lecteur de livres audio est également bien fait. Vous pouvez également synchroniser des livres audio avec Apple Watch. J’ai passé un peu de temps à choisir des livres que je prévois acheter à l’avenir. Je suis frustré de perdre l’accès à ma bibliothèque existante en changeant de fournisseur, mais j’attendrai d’avoir l’envie de les relire et de les acheter une par une. Je peux également réinstaller l’application Kindle également.

Conclusion sur Apple Books vs Kindle

Aussi bonne que l’expérience e-ink est sur un Kindle, Apple Books offre une expérience de première classe du début à la fin. L’achat de livres est facile, grâce aux achats intégrés. Il est bien intégré à iOS. La mise en évidence du contenu est beaucoup plus facile sur un iPad que sur un Kindle à encre électronique. Le design étanche du Kindle me manquera, mais cela ne m’a aidé que pendant les mois d’été à la piscine. Depuis que j’ai de jeunes enfants, je n’ai pas pu lire beaucoup au bord de la piscine de toute façon.

Utilisez-vous Apple Books? Que pensez-vous de l’expérience globale?

