Apple célèbre la fête des mères avec une nouvelle promotion Apple Pay pour 1-800-Flowers

Apple a annoncé sa dernière promo Apple Pay, cette fois pour célébrer la fête des mères. Lorsque vous passez à la caisse avec Apple Pay, vous pouvez obtenir 10 $ de rabais sur un achat chez 1-800-Flowers.

L’offre est valable via l’application 1-800-Flowers sur iPhone ainsi que sur le site Web, il suffit d’entrer le code promo SAYTHANKS. La promotion se déroule jusqu’au 10 mai. Apple explique:

Vérifiez avec Apple Pay et obtenez 10 $ de rabais sur un achat de 29,99 $ ou plus dans l’application 1-800-Flowers ou sur 1800flowers.com. Utilisez simplement le code promo SAYTHANKS jusqu’au 10 mai.

Et quelques termes et conditions:

Achat minimum de 29,99 $ requis, à l’exclusion des frais de service ou d’expédition applicables et des taxes. Les articles peuvent varier et sont soumis à la disponibilité, aux règles de livraison et aux délais. Des frais et suppléments peuvent s’appliquer. L’offre est valide du 30 avril 2020 au 10 mai 2020 jusqu’à 23 h 59. EDT. L’offre peut être utilisée sur le site de bureau 1800Flowers.com, le site mobile et l’application iOS.