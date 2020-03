Apple célèbre la Journée internationale de la femme avec une fonction de page d’accueil interactive

Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la femme, Apple a consacré sa page d’accueil à une fonctionnalité interactive sur les «femmes qui changent tout». À la fois sur ordinateur et sur mobile, la page d’accueil d’Apple a été transformée en un univers déroulant de biographies de femmes influentes dans la culture moderne, de Malala à Greta Gerwig.

Sous le collage interactif, le site d’Apple propose des liens d’inscription pour Aujourd’hui chez Apple et sa nouvelle série She Creates, ainsi que des sections de sensibilisation à des projets comme Kode With Klossy et le Fonds Malala. Découvrez-le maintenant sur Apple.com.

Vous pouvez utiliser votre doigt ou votre souris pour faire défiler et cliquer sur les portraits pour révéler une courte biographie de chaque personne présentée. Au centre de l’univers se trouve un lien vers la nouvelle publicité d’Apple derrière le Mac, qui présente les mêmes femmes créatrices et activistes vues sur le site.

Apple a lancé des initiatives tout au long du mois de mars pour présenter le travail des femmes, y compris diverses nouvelles sessions Today at Apple, des sections éditoriales spéciales dans l’App Store et des podcasts Apple, ainsi que de nouvelles listes de lecture Apple Music sélectionnées par des artistes féminines de premier plan comme Lady Gaga. et Taylor Swift.

Il existe également un défi d’activité de la Journée internationale de la femme pour les utilisateurs d’Apple Watch, que vous pouvez gagner aujourd’hui en effectuant une séance de course, de marche ou en fauteuil roulant de 20 minutes ou plus.

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux femmes qui nous font avancer et nous célébrons les générations sur lesquelles elles se tiennent. Chaque femme mérite d’être en sécurité et traitée de manière égale. #InternationalWomensDay

– Tim Cook (@tim_cook) 8 mars 2020

