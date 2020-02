Apple claudica avec un clavier avec trackpad pour iPad Pro

La dernière version de l’iPad Pro a contribué à brouiller davantage la ligne qui sépare les ordinateurs portables des tablettes. Cependant, de nombreux utilisateurs demandent à Apple la possibilité de connecter une souris et de ne pas limiter l’interaction avec les doigts ou l’Apple Pencil. Les dernières fuites suggèrent que la société transférera et inclura un clavier dans le prochain examen du clavier, en plus d’implémenter des améliorations dans la prise en charge de ces appareils.

Vous vous souvenez quand Steve Jobs a dit que ni l’iPhone ni l’iPad n’auraient jamais de stylet parce que ce n’était pas nécessaire? Pendant des années, le discours officiel de Cupertino est que le Mac n’a pas d’écran tactile car MacOS n’est pas adapté et que l’iPad Pro ne prend pas totalement en charge une souris ou un trackpad pour la même raison: iOS est conçu pour être utilisé avec vos doigts.

Maintenant, The Information révèle qu’Apple fonctionne sur un clavier intelligent (les étuis de clavier officiels qui accompagnent l’iPad) qui comprendra un trackpad pour contrôler le système. Nous ne savons toujours pas si ce sera un espace tactile sous le clavier ou si Apple aura recours à une solution plus originale mais, sans aucun doute, ce serait un virage à 180 degrés qui ferait de votre tablette professionnelle un rival plus difficile pour les ordinateurs portables en général et pour le MacBook (sec) notamment.

S’il est vrai qu’il est possible d’utiliser une souris ou un trackpad aujourd’hui, il est également vrai que le support Apple s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas utiliser l’écran ou le crayon facilement et a de nombreuses limitations et ne remplace pas le classique pointeur

Comme toujours avec Apple, parler des temps est plus un exercice d’intuition mais on peut parier sur le lancement du nouvel iPad Pro mi-mars et la présentation d’iOS 14 en juin, lors de la WWDC 2021. Ce sera quand Apple montrera toutes les cartes et inclura probablement un support complet pour les appareils de signalisation, y compris le nouveau clavier avec trackpad. N’oubliez pas que l’iPadOS, le premier système d’exploitation dédié exclusivement aux tablettes, prend en charge des périphériques tels que les souris.

Serait-ce un Mac avec un écran tactile, au format standard ou convertible comme alternative aux modèles Windows? Tout ira. Apple a claudifié plusieurs fois pour les besoins du marché.

Via | L’information