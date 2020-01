Apple commence à vendre des modèles reconditionnés de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max

Aujourd’hui, Apple a commencé à vendre des modèles reconditionnés de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max sur la section reconditionnée du site Web de l’Apple Store. C’est la première fois que le site Web voit des modèles remis à neuf de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max disponibles depuis les téléphones initialement lancés en septembre 2018.

Vous pouvez actuellement trouver l’iPhone XS dans les trois couleurs: gris sidéral, argent et or. Le gris sidéral et l’argent sont disponibles dans les trois configurations de taille: 64 Go, 256 Go et 512 Go. Le modèle Gold n’est actuellement disponible qu’en 64 Go et 256 Go. Le prix varie de 699 $ pour le 64 Go à 999 $ pour le 512 Go et tous les téléphones sont déverrouillés.

L’iPhone XS Max n’est actuellement disponible qu’en argent et en or, mais chaque couleur est disponible dans toutes les tailles de stockage. L’iPhone XS Max commence à 799 $ pour les 64 Go à 1099 $ pour les 512 Go, et tous les téléphones sont déverrouillés. Cela signifie que vous économisez de 200 $ à 250 $ sur le prix actuel d’un nouveau modèle de base iPhone XS à l’iPhone XS Max haut de gamme.

iPhone XS – 64 Go en gris sidéral, argent et or: 699 $ (économisez 200 $)

iPhone XS – 256 Go en gris sidéral, argent et or: 829 $ (économisez 220 $)

iPhone XS – 512 Go en gris sidéral, argent: 999 $ (économisez 250 $)

iPhone XS Max – 64 Go en argent, or: 799 $ (économisez 200 $)

iPhone XS Max – 256 Go en argent, or: 929 $ (économisez 220 $)

iPhone XS Max – 512 Go en argent, or: 1099 $ (économisez 250 $)

Apple dit que tous les téléphones incluent une garantie d’un an, tous les manuels et accessoires, une nouvelle batterie et une coque extérieure et une nouvelle boîte. Les téléphones subissent tous “des tests fonctionnels complets, des pièces de rechange Apple authentiques (si nécessaire) et un nettoyage en profondeur”. Tous les iPhones remis à neuf sont également éligibles pour AppleCare si vous souhaitez que votre iPhone soit protégé contre la protection contre les dommages accidentels pendant deux ans.

