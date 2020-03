Apple commencera à rouvrir ses magasins de détail début avril – .

Les magasins de détail Apple rouvriront au cours de la première moitié d’avril. Les ouvertures seront échelonnées et les magasins dans les zones où le coronavirus est toujours une menace active resteront probablement fermés.

Bien que le coronavirus se propage toujours dans les principales régions métropolitaines, Donald Trump a déclaré plus tôt dans la journée qu’il espérait que les magasins commenceraient à s’ouvrir d’ici Pâques, qui tombe le 12 avril de cette année.

Apple a fermé ses magasins de détail le 14 mars, une décision qui a ensuite été suivie par un certain nombre d’autres chaînes de vente au détail de premier plan, notamment Nike et Calvin Klein.

Apple prévoit de rouvrir ses magasins de détail au cours du premier avril, selon un nouveau rapport de VentureBeat. Rappelons que les craintes liées aux coronavirus ont incité Apple à fermer tous ses magasins de détail en dehors de la Chine il y a environ 10 jours. Bien qu’Apple ait initialement annoncé que tous ses magasins de détail rouvriraient d’ici le 27 mars, la société a par la suite indiqué que les magasins resteraient fermés “jusqu’à nouvel ordre”.

On ne sait pas encore ce qui a poussé Apple à mettre un calendrier sur les réouvertures de magasins, mais cela pourrait avoir un petit quelque chose à voir avec Donald Trump plus tôt dans la journée, déclarant qu’il veut que les magasins rouvrent leurs portes à Pâques, ce qui tombe d’ailleurs le 12 avril.

Maintenant, pour ceux qui pourraient rapidement classer la décision d’Apple comme irresponsable ou prématurée, il convient de noter que tous les magasins Apple ne rouvriront pas en même temps. Au contraire, le processus sera échelonné et, il va de soi, donnera la priorité aux magasins dans les endroits où l’épidémie de coronavirus semble avoir été contenue. Cela dit, il est probable que les magasins de détail Apple dans les grandes villes américaines comme New York et Chicago resteront fermés jusqu’en avril.

Le rapport de VentureBeat note que les plans d’Apple ont été relayés aux employés via une note de Deirdre O’Brien, vice-président senior de la société. Rappel: O’Brien a été embauché en février de l’année dernière après que l’ancienne chef du commerce de détail Angela Ahrendts a démissionné:

En tant que vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail et les personnes, O’Brien est responsable à la fois des magasins de la société et de son personnel, qui a été dispersé du siège social d’Apple à Cupertino dans les bureaux à domicile après l’éclosion de la nouvelle maladie coronavirus COVID-19. O’Brien a déclaré à ses employés que la société prolongerait ses dispositions de travail à domicile jusqu’au 5 avril au moins et réévaluerait ces dispositions chaque semaine en fonction de l’emplacement des travailleurs.

La réouverture des magasins Apple sera sans aucun doute une bonne nouvelle pour les gens qui ont toujours des appareils coincés dans les magasins de détail. Bien qu’Apple ait donné aux gens qui ont déposé des appareils pour réparer un délai de deux jours pour les récupérer, tout le monde n’a pas pu le faire à temps. En ce qui concerne les employés de la vente au détail d’Apple, il convient de noter qu’Apple a déclaré il y a quelques semaines qu’elle continuerait de rémunérer les travailleurs horaires en quarantaine “conformément aux activités normales”.

