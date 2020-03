Apple condamné à indemniser les utilisateurs pour le ralentissement des iPhones

Un nouveau problème judiciaire pour Apple coûte à l’entreprise jusqu’à 500 millions de dollars. Le Colosse de Cupertino a dû prendre ce coup précisément à cause de l’iPhone et de la gestion des mises à jour.

Les utilisateurs enragés ont en fait lancé un recours collectif contre le producteur californien en raison de mises à jour péjoratives. Ces mises à jour ont en fait rendu les anciens iPhones complètement inutilisables pour inciter les utilisateurs à acheter de nouveaux modèles ou des batteries de remplacement.

En particulier, L’inconduite d’Apple s’est produite entre 2017 et 2018. La société a nié avoir effectué ces opérations, mais toutes les mises à jour après iOS 10.2.1 étaient des corrections de bogues. En particulier, les modèles concernés sont iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus et SE. Bien que le fabricant ait essayé de calmer les esprits des utilisateurs, les actions collectives aux États-Unis en sont venues à 32 différentes.

Apple contraint de payer les utilisateurs

Apple a toujours associé la baisse des performances due à des facteurs externes telles que la température ambiante, une utilisation élevée ou autre, mais jamais directement connecté aux mises à jour. Les interventions des techniciens de Cupertino visaient toutes à améliorer les performances et non à les aggraver. Au lieu de cela, les utilisateurs se sont plaints de ralentissements qui ont rendu les produits iPhone complètement inutilisables.

Cette situation est enfin arrivée à une conclusion avec Apple qui a accepté de payer 500 millions de dollars. La nouvelle a été rapportée par ., qui confirme une estimation de 25 $ à indemniser pour chaque utilisateur pour chaque iPhone adapté. La valeur de l’indemnisation peut aller jusqu’à 46 $ en cas de désagréments graves. En outre, le chiffre peut être modifié à la baisse, mais le paiement total devra être d’au moins 310 millions.

Acceptez cela, permet à Apple de mettre fin à cette situation. De plus, le montant de l’amende est nettement inférieur si un véritable processus devait commencer. Pour le moment, la société n’a pas commenté les nouvelles.