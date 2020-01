Apple condamné à payer 85 millions de dollars de dommages et intérêts à la suite d’un nouveau procès dans l’affaire de violation de brevet WiLan

Un jury de San Diego, en Californie, a décidé qu’Apple devait payer à WiLan un total de 85 millions de dollars pour violation de brevet, comme l’a rapporté Bloomberg. Il s’agissait d’un nouveau procès d’une affaire de l’année dernière dans laquelle WiLan avait gagné 145 millions de dollars, une décision qui a été annulée par le juge de district américain Dana Sabraw.

Les deux brevets au cœur de cette affaire d’infraction couvrent les moyens de passer des appels téléphoniques et de télécharger simultanément des données. L’une concerne un «procédé et un appareil pour les protocoles de demande de bande passante dans un système de communication sans fil», tandis que l’autre concerne le «contrôle adaptatif d’admission des appels à utiliser dans un système de communication sans fil».

L’année dernière, WiLan, qui est une entreprise de Quarterhill, a reçu 145 millions de dollars dans son action en contrefaçon de brevet contre Apple. Apple a fait valoir que WiLan avait utilisé une méthode incorrecte pour déterminer les dommages en fonction des ventes d’iPhone, un argument avec lequel le juge Sabraw a accepté, ce qui l’a incité à annuler la décision. WiLan a été invité à accepter un montant recalculé de 10 millions de dollars ou à tenir un nouvel essai. Il a opté pour la dernière des deux options.

WiLan a été fondée en 1992 avec un accent sur le développement de la technologie sans fil, mais en 2006, la société a changé sa stratégie pour devenir une entité détentrice de brevets. L’entreprise se décrit comme «l’une des sociétés de licences de brevets les plus prospères du monde», dans le but d’aider «les entreprises à libérer la valeur de la propriété intellectuelle en gérant et en octroyant des licences pour leurs portefeuilles de brevets».

Comme le souligne Bloomberg, les licences représentaient «plus de la moitié des 107,6 millions de dollars de ventes de Quarterhill au cours des neuf premiers mois» de 2018.

WiLan a poursuivi Apple en 2014, alléguant que l’iPhone 6 et l’iPhone 7 avaient enfreint les brevets susmentionnés. Apple a fait valoir que WiLan n’avait pas actuellement évalué la valeur de la technologie dans ses iPhones et que WiLan n’avait pas fourni suffisamment de preuves au jury dans l’affaire.

Ce qui vient ensuite dans cet essai reste à voir, mais pour l’instant, Apple est à la hauteur de 85 millions de dollars.

