Apple condamné à une amende pour avoir intentionnellement ralenti les iPhones

Apple a été condamné à une amende pour un total de 25 millions d’euros après avoir ralenti les iPhones plus vieux, apparemment intentionnellement, sans rien dire aux utilisateurs.

La concurrence française a décidé d’imposer une amende à la société bien connue. Elle déclare avoir constaté que les clients ne savaient rien de ces changements. Les utilisateurs en possession d’anciens iPhones, a déclaré le DGCCR, “N’ont pas été informés que l’installation des mises à jour iOS (10.2.1 et 11.2) pourrait ralentir considérablement leurs appareils.” Apple, qui en 2017 a reconnu ce problème lié aux anciens appareils, a également déclaré avoir résolu le problème une fois pour toutes.

Apple devra payer une énorme somme de 25 millions d’euros en raison du ralentissement intentionnel des appareils plus anciens

En plus de l’amende infligée pour “le délit de pratique commerciale trompeuse par omission”, la société affichera également un avis sur la question, sur son site Internet en français, pendant au moins un mois. L’année dernière, Apple a promis d’être plus prudent avec ses utilisateurs concernant le ralentissement de leurs appareils. La société a déclaré que la solution était de prolonger la durée de vie des appareils, au lieu d’encourager les clients à acheter un modèle plus récent.

Le problème se produit chaque fois qu’Apple publie une nouvelle version de son système d’exploitation iOS. En 2017, la société s’est excusée et a ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver l’outil de gestion des performances. A l’époque, le PDG d’Apple Tim Cook il a déclaré: “Nos actions étaient toutes au service de l’utilisateur, je ne le soulignerai jamais assez. Peut-être aurions-nous dû être plus clairs à un moment donné, mais nos actions ont toujours été les plus pures. “