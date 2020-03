Apple débarque le week-end avec une nouvelle vente de films: offres groupées à partir de 10 $, 5 $ titres 4K, plus

C’est vendredi et cela signifie qu’un nouveau lot d’offres de films chez Apple pour apaiser vos problèmes de distanciation sociale. Cette fois-ci, nous voyons un certain nombre d’offres groupées de films notables, qui deviendront toutes une partie permanente de votre bibliothèque. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix et recommandations pour la session frénétique de ce week-end.

Bundles |

La trilogie du chevalier noir: 15 $ (Règl. 25 $)

DaVinci Code Trilogy: 15 $ (Règl. 25 $)

Pack de retour Spider-Man: 19 $ (Règl. 25 $)

Légalement blonde 1/2: 10 $ (Reg. 20 $)

La collection de 3 films des Schtroumpfs: 15 $ (Reg. 30 $)

Collection de 2 films Miss Congeniality: 13 $ (Reg. 20 $)

Collection gratuite de 4 films Willy: 21 $ (Reg. 30 $)

Pack de 3 films Karaté Kid: 15 $ (Reg. 30 $)

Collection Shrek 4 films: $ 25 (Reg. 40 $)

Autres offres |

O frère, où es-tu?: 8 $ (Règl. 15 $)

L’appel de la nature: 15 $ (Reg. 20 $)

Les Royal Tenenbaums: 8 $ (Règl. 15 $)

Le WaterBoy: 8 $ (Règl. 15 $)

Rhapsodie bohémienne: 10 $ (Reg. 20 $)

Brooklyn: 5 $ (Reg. 10 $)

Le plus grand showman: 10 $ (Reg. 20 $)

Turner & Hootch: 8 $ (Règl. 15 $)

La proposition: 8 $ (Règl. 15 $)

Dirty Dancing: 5 $ (Reg. 10 $)

Le son de la musique: 5 $ (Reg. 10 $)

Tommy Boy: 5 $ (Reg. 10 $)

Billionaire Boys Club: 7 $ (Règl. 15 $)

Passez à la vente Build Your Collection de mardi pour des offres supplémentaires sur les films d’Apple, y compris plus de packs et les offres de cette semaine 1 $ Location HD.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Vous lisez 9to5Toys – des experts qui recherchent jour après jour toutes les dernières offres en matière de technologie et de style de vie. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez 9to5Toys sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez les meilleures offres Apple, notre podcast quotidien et abonnez-vous à notre chaîne YouTube