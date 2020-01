Apple décroche des victoires provisoires dans le domaine juridique avec l’ancien chef de file des puces de la série A

Apple poursuit Gerard Williams III après avoir quitté son employé et créé sa propre société de puces. Cette société a ensuite embauché plus d’anciens employés d’Apple et après qu’Apple a intenté une action en justice, elle a maintenant remporté quelques victoires provisoires et préliminaires.

Comme le note Bloomberg, le juge de la Cour supérieure du comté de Santa Clara, Mark Pierce, a statué sur une tentative de Williams de faire expulser la poursuite. Williams a initialement affirmé que le comportement d’Apple était illégal après avoir inséré une clause anti-concurrence dans le contrat de l’ingénieur.

Dans une décision provisoire rejetant sa demande de lancer le procès, le juge Mark Pierce de la Cour supérieure du comté de Santa Clara a déclaré que la loi ne permet pas à un employé “de planifier et de se préparer à créer une entreprise compétitive avant la cessation d’emploi si l’employé le fait pour son employeur temps et avec les ressources de l’employeur. “

Williams a également tenté de prétendre qu’en lisant ses SMS, Apple avait violé sa vie privée. Cependant, il semble que le téléphone en question appartenait à Apple et le juge ne pense pas que les données obtenues aient été faites illégalement.

Le juge a également rejeté une allégation de Williams selon laquelle Apple avait violé sa vie privée en examinant les messages texte qu’il avait écrits à des collègues qui critiquaient l’entreprise. Williams a cherché à faire exclure ces textes comme éléments de preuve dans la poursuite. Pierce n’était pas d’accord. “Il n’y a aucune allégation dans la plainte établissant que les SMS ont été obtenus suite à l’écoute ou à l’enregistrement d’une communication confidentielle”, a-t-il écrit.

Ce sont bien sûr les premiers jours et il nous reste plus que suffisamment de temps pour voir quelques oscillations dans ce cas. Et même ces décisions ne sont pas figées – l’avocat agissant pour Williams a l’intention de les contester.

Claude Stern, un avocat de Williams, prévoit de contester les conclusions du juge lors d’une audience mardi à San Jose. Stern a déclaré qu’il soutiendrait que Williams ne peut pas être poursuivi simplement pour avoir proposé une idée de nouvelle entreprise pendant son séjour chez Apple, au lieu de prendre des inventions sur lesquelles il a travaillé et qui appartiennent à son ancien employeur.

Williams a quitté Apple en février 2019 après avoir été à la tête de l’équipe de conception de la série A de l’entreprise. Il a ensuite créé Nuvia, une entreprise qui, vous l’aurez deviné. Conçoit des puces.