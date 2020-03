Apple définit des règles plus claires pour les applications liées aux coronavirus

pomme applications réprimées liées à coronavirus pendant des jours, mais maintenant il clarifie exactement ce qu’il acceptera sur leApp Store. Le géant de la technologie a publié une mise à jour qui clarifie ses règles de soumission des applications COVID-19 et est étonnamment rigide. Les développeurs qui présentent des applications doivent être des «entités reconnues» telles que des agences gouvernementales, des institutions (éducatives et médicales), des organisations non gouvernementales axées sur la santé et des sociétés de santé «profondément accréditées». Apple rejettera définitivement toute application de divertissement sur le thème des coronavirus.

Apple: de nombreuses applications sont supprimées même si elles sont développées par des créateurs bien intentionnés

La société encourage également les développeurs à marquer leurs applications de coronavirus comme “urgentes” pour garantir une publication rapide sur l’App Store. Les gouvernements, les écoles à but non lucratif et les écoles accréditées n’ont pas à payer de frais de développement annuels s’ils ont l’intention de publier des applications gratuites, a noté Apple. Il y aura donc aussi cette opportunité pour eux.

Apple n’est pas le seul à surveiller les applications malveillantes. Google a récemment affirmé que ses règles actuelles sur Play Store interdire l’exploitation et les publications trompeuses. Cependant, l’approche d’Apple est nettement plus ciblée. Il veut éliminer le potentiel de fausses applications qui parlent du coronavirus autant que possible, même si cela signifie rejeter les applications de certains créateurs bien intentionnés. C’est une tâche très difficile, mais elle sert à protéger les utilisateurs contre la désinformation impitoyable qui entoure cette pandémie.