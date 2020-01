Apple dépose une vidéo de premier aperçu «Visible: à la télévision» sur YouTube

Apple a partagé une vidéo de premier regard pour sa prochaine série documentaire en cinq parties, “Visible: Out on Television”.

L’émission arrivera sur Apple TV + le 14 février, bien qu’il ne soit pas clair si les cinq parties seront disponibles le premier jour.

Des cinéastes nominés aux Emmy Awards Ryan White et Jessica Hargrave, et des producteurs exécutifs Wanda Sykes et Wilson Cruz, Visible: Out on Television étudie l’importance de la télévision en tant que média intime qui a façonné la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a façonné la télévision. Combinant des images d’archives avec des interviews avec des acteurs clés du mouvement et de l’écran, les docuseries sont racontées par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe. Chaque épisode d’une heure explorera des thèmes tels que l’invisibilité, l’homophobie, l’évolution du personnage LGBTQ et la sortie dans l’industrie de la télévision.

L’émission présentera des interviews avec certains des plus grands noms du divertissement, y compris Oprah d’Apple TV +.

Les docuseries présentent des interviews inédites avec Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson et des dizaines d’autres.