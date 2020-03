Apple dévoile aujourd’hui watchOS 6.2 beta 4 aux développeurs

Hier, après la sortie d’iOS 13.4 beta 4, Apple lance aujourd’hui watchOS 6.2 beta 4 aux développeurs.

watchOS 6.2 n’inclut aucun changement majeur pour l’utilisateur. Au lieu de cela, la mise à jour se concentre sur les améliorations de performances et les corrections de bogues sous le capot.

Apple n’offre pas de version bêta publique de watchOS car il n’y a aucun moyen de revenir à une version précédente en cas de bogues. Les développeurs peuvent mettre à jour la dernière version bêta de watchOS 6.2 via l’application compagnon Apple Watch sur leur iPhone.

Vous remarquez des changements majeurs dans watchOS 6.2? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

Mises à jour récentes d’Apple sur iOS:

iOS 13 est maintenant disponible, ce sont les 13 meilleures fonctionnalités

Apple lance iOS 13.1 avec de nouvelles fonctionnalités AirDrop pour iPhone 11 et plus

Apple publie iOS 13.1.1 avec des correctifs pour la décharge de la batterie, Siri et la restauration de l’iPhone

Apple publie iOS 13.1.2 avec des corrections de bugs pour l’application Appareil photo, les sauvegardes iCloud, etc.

iOS 13.1.3 est la dernière mise à jour logicielle d’Apple pour corriger les bugs iPhone et iPad

iOS 13.2 désormais disponible avec Deep Fusion, de nouveaux emoji, les paramètres de confidentialité de Siri, plus

iOS 13.2.2 est désormais disponible avec un correctif pour les performances de l’application en arrière-plan, plus

Apple publie iOS 13.2.3 avec plus d’améliorations d’application en arrière-plan, des correctifs de messagerie, plus

Apple lance iOS 13.3, watchOS 6.1.1 et tvOS 13.3, voici les nouveautés [U: HomePod]

Apple lance iOS 13.3.1 aujourd’hui avec les correctifs de l’application Screen Time and Mail, plus

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: