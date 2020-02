Apple devrait répondre à la proposition des actionnaires critiquant les démolitions du China App Store, selon les experts

Apple a tenu sa réunion annuelle des actionnaires plus tôt dans la journée, qui a inclus des votes sur six propositions différentes, des commentaires de Tim Cook et une session de questions et réponses. L’une des propositions critiquait spécifiquement la coopération d’Apple avec les demandes du gouvernement chinois de supprimer certaines applications de l’App Store.

. rapporte ce soir, cependant, que même si cette proposition a été rejetée lors de la réunion d’aujourd’hui, la pression monte contre Apple.

La proposition demandait à Apple de reconnaître publiquement si elle s’était «publiquement engagée à respecter la liberté d’expression en tant que droit humain». Il a notamment été problématique qu’Apple ait supprimé les applications VPN de l’App Store en Chine en 2017. Ces applications VPN étaient populaires pour permettre aux utilisateurs en Chine de contourner les restrictions du pare-feu Internet chinois.

La proposition d’actionnaires présentée aujourd’hui a été rejetée, mais avec une marge plus mince que les efforts passés en faveur des droits de l’homme. Cette année, 40,6% des électeurs ont soutenu la mesure. À titre de comparaison, une proposition de 2018 axée sur la création d’un comité des droits de l’homme pour superviser la censure en Chine a été rejetée par 94,4% des personnes.

Apple s’est opposé à la proposition de cette année en faisant valoir qu’elle fournit déjà suffisamment de données pour les demandes de retrait de l’App Store. Cependant, plusieurs experts qui ont parlé à . pensent que la pression monte contre la société. L’un d’eux a expliqué:

«Un total aussi élevé est un avertissement frappant – et cela doit provenir de grands investisseurs institutionnels, et pas seulement des actionnaires de détail – que la politique d’Apple en matière de droits de l’homme en Chine est devenue un risque important pour la réputation de l’entreprise», a déclaré Stephen Davis, senior fellow. au programme de Harvard Law School sur la gouvernance d’entreprise.

“Apple sera soumis à une forte pression pour répondre plutôt que d’ignorer ce vote”, a déclaré Davis.

. souligne également que le mois dernier, le chef de la protection des renseignements personnels d’Apple, Jane Horvath, a signé une lettre au groupe de défense d’Internet ouvert Access Now, soulignant qu’Apple considère que “la liberté d’expression est un droit humain fondamental”. Dans la lettre, Horvath a également déclaré qu’Apple “envisagera de fournir des détails supplémentaires sur notre engagement à l’avenir.”

Ainsi, alors que la proposition d’aujourd’hui a été rejetée, il semble certainement possible qu’Apple planifie ses propres efforts de transparence dans les coulisses. Lisez le rapport complet sur ..

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: