Apple diffusera en direct le concert virtuel «One World: Together At Home» au profit de COVID-19

L’Organisation mondiale de la santé et Global Citizen ont annoncé le concert-bénéfice virtuel «Un monde: ensemble à la maison» pour les efforts de secours de COVID-19. Animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, l’événement sera diffusé en direct par Apple ainsi que de nombreuses autres plateformes.

Le twill de concert bénéfice virtuel aura lieu le 18 avril avec une large gamme d’artistes, dont Elton John, Billie Eilish, Kacey Musgraves et Chris Martin. Global Citizen a déjà collecté 35 millions de dollars pour soutenir la réponse de l’OMS à COVID-19.

Le concert-bénéfice «Un monde: ensemble à la maison» soutiendra non seulement le Fonds de réponse COVID-19 de l’OMS, mais mettra également en lumière des histoires de héros des soins de santé ainsi que de ceux qu’ils ont traités:

En plus de conduire une action combinée pour soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS, la diffusion mettra en lumière des histoires des héros de la santé du monde, ainsi que des messages de gratitude et d’appréciation de ceux qu’ils ont traités.

Les célébrités prévues pour faire des apparitions et se produire pendant la prestation incluent: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Apple a également signé pour diffuser le concert-bénéfice «Ensemble à la maison». Vraisemblablement, cela signifie que l’événement sera diffusé via l’application Apple TV et / ou Apple Music, mais nous avons également demandé à Apple des informations plus spécifiques. Plus tôt cette année, Apple a diffusé en direct un débat démocrate via l’application TV, par exemple.

En plus d’Apple, cependant, l’événement Global Citizen sera diffusé ABC, NBC, ViacomCBS Networks et iHeartMedia aux États-Unis et les plateformes Bell Media au Canada, ainsi que des émissions internationales supplémentaires via BBC One, beIN Media Group, MultiChoice Group et RTE.

Il sera également diffusé en direct via Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

Apprenez-en plus dans la publication complète de Global Citizen ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: