Apple dit aux employés de détail de ne pas proposer d’essais AirPod ou Apple Watch par précaution contre les coronavirus

Apple déploie des changements supplémentaires dans ses pratiques de magasin de détail alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. Business Insider rapporte que les employés de l’Apple Store sont invités à ne pas proposer d’essais Apple Watch ou AirPods dans un avenir prévisible.

Cela fait partie du travail d’Apple pour protéger les employés et les clients de l’Apple Store pendant l’épidémie de coronavirus, indique le rapport, mais il n’y a pas d’interdiction totale des essais. Si un client demande spécifiquement à essayer des AirPods ou une Apple Watch, les employés peuvent obliger. La clé ici est que les employés sont invités à ne pas offrir d’essais.

Le rapport explique:

Apple réduit les essais d’Apple Watch dans certains de ses magasins de vente au détail pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en cours, selon des sources proches du dossier. Les employés de l’Apple Store sont invités à ne pas encourager les clients à essayer des produits comme l’Apple Watch et les AirPods, et à ne permettre aux clients de le faire que sur demande.

Les magasins Apple proposent depuis longtemps des essais sur l’Apple Watch, permettant aux utilisateurs d’essayer les différentes tailles de boîtier et les modèles de bande. Les clients peuvent également essayer AirPods Pro pour découvrir l’ajustement intra-auriculaire et les différentes options de dimensionnement.

Les magasins Apple restent ouverts dans le monde entier pendant l’épidémie de coronavirus, mais avec de nouvelles mesures pour aider à contrôler la taille des foules ainsi que des protocoles de nettoyage en profondeur et des stations de désinfection des mains. Apple a fermé tous ses magasins de détail en Italie pour une durée indéterminée, a-t-il annoncé cet après-midi.

. a rapporté plus tôt cette semaine qu’Apple accordait aux travailleurs horaires et aux détaillants un congé de maladie illimité pour les symptômes de type coronavirus – sans note du médecin. Comme nous l’avons dit à l’époque, la situation des coronavirus évolue à un rythme rapide, et il est toujours possible qu’Apple finisse par fermer des magasins ou réduire considérablement les heures.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: