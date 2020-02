Apple dit que les développeurs peuvent désormais proposer des applications personnalisées aux écoles via Apple School Manager

Dans un nouveau billet publié aujourd’hui sur son site Web destiné aux développeurs, Apple a annoncé que les développeurs pouvaient désormais proposer des applications personnalisées aux établissements d’enseignement via Apple School Manager.

Selon Apple, les développeurs peuvent identifier les organisations via App Store Connect et donner à ces organisations la possibilité d’acheter l’application personnalisée via Apple School Manager en volume. Apple note également que les établissements d’enseignement peuvent utiliser cette fonctionnalité pour distribuer des applications propriétaires utilisées en interne.

Voici comment Apple explique cette fonctionnalité:

Vous pouvez désormais répondre aux besoins uniques des établissements d’enseignement en proposant en privé des applications que vous avez personnalisées spécialement pour eux. Les organisations que vous identifiez dans App Store Connect verront l’application et pourront l’acheter en volume sur Apple School Manager, un service qui permet aux établissements d’enseignement d’acheter du contenu, de configurer l’inscription automatique des appareils et de créer des comptes pour les étudiants et le personnel. Les établissements d’enseignement peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour distribuer des applications propriétaires à usage interne.

Vous pouvez en savoir plus sur la distribution d’applications personnalisées sur le site Web des développeurs d’Apple.

