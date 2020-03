Apple dit que vous pouvez utiliser des lingettes Clorox pour nettoyer votre iPhone – .

Apple dit qu’il est OK d’utiliser des lingettes désinfectantes Clorox pour nettoyer votre iPhone et les autres appareils Apple.

Vous devez débrancher votre iPhone et l’éteindre avant de commencer le processus de nettoyage.

Sachez que le revêtement oléophobe de l’iPhone sera usé par les produits chimiques et les matériaux abrasifs.

Avec l’épidémie de coronavirus susceptible de s’aggraver mieux, elle s’améliore, les gens prennent des précautions supplémentaires pour réduire les risques d’infection. Travailler à la maison, se laver les mains pendant au moins 20 secondes et transporter un désinfectant pour les mains en sortant sont toutes des méthodes courantes pour assurer votre sécurité, mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que le seul objet sur lequel vous mettez vos mains aussi souvent que n’importe quoi sinon vous possédez peut-être aussi le plus sale. Je parle, bien sûr, de votre téléphone, et vous devriez vraiment penser à le nettoyer.

À la lumière de l’épidémie virale, Apple a mis à jour une page sur son site Web pour confirmer que les lingettes alcoolisées et les lingettes Clorox peuvent être utilisées pour nettoyer un iPhone. Voici la nouvelle langue, telle que repérée par le Wall Street Journal:

À l’aide d’une lingette à 70% d’alcool isopropylique ou de lingettes désinfectantes Clorox, vous pouvez essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, telles que l’écran, le clavier ou d’autres surfaces extérieures. N’utilisez pas d’eau de Javel. Évitez toute humidité dans les ouvertures et ne plongez pas votre produit Apple dans un produit de nettoyage. Ne pas utiliser sur des surfaces en tissu ou en cuir.

Apple a également un guide dédié pour nettoyer pratiquement tous les modèles d’iPhone de l’original au plus récent, donc si vous prévoyez de donner à votre iPhone le traitement de nettoyage complet, assurez-vous de le vérifier. Voici le texte intégral du guide de nettoyage iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max directement d’Apple:

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont dotés de vitres aux finitions mates texturées avancées. Sur iPhone 11, le verre texturé autour de l’appareil photo complète le verre poli. Sur l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, le verre arrière texturé offre un look élégant qui est également solide, antidérapant et agréable au toucher. Avec une utilisation normale, le verre texturé peut montrer des signes de transfert de matière à partir d’objets qui entrent en contact avec votre iPhone, comme du denim ou des articles dans votre poche. Le transfert de matériau peut ressembler à une égratignure, mais peut être retiré dans la plupart des cas. Suivez ces directives pour le nettoyage:

Débranchez tous les câbles et éteignez votre iPhone.

Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux, par exemple un chiffon pour objectif.

Si le matériau est toujours présent, utilisez un chiffon doux non pelucheux avec de l’eau chaude savonneuse.

Évitez l’humidité dans les ouvertures.

N’utilisez pas de produits de nettoyage ou d’air comprimé.

Votre iPhone est doté d’un revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales – répulsif à l’huile -. Les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs diminueront le revêtement et pourraient rayer votre iPhone.

Si vous prévoyez de nettoyer votre iPhone, vous devez vraiment faire attention à la dernière ligne du guide, car le revêtement oléophobe peut être retiré assez facilement lorsque vous commencez à le frotter avec des produits chimiques et des chiffons. C’est un petit prix à payer pour se débarrasser du nombre incalculable de germes sur votre téléphone, mais c’est quelque chose que vous devez savoir.

