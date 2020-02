Apple dit qu’il n’atteindra pas l’objectif de revenus du deuxième trimestre en raison du coronavirus

Apple a partagé une mise à jour pour les investisseurs cet après-midi, axée sur les orientations fournies pour le deuxième trimestre 2020. En raison de l’épidémie de coronavirus en cours, Apple a déclaré qu’elle n’atteindrait pas les chiffres des prévisions de revenus de mars qu’elle a fournis.

Apple avait prévu une fourchette de revenus plus large que d’habitude pour le deuxième trimestre, prévoyant des revenus entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars. Apple dit maintenant qu’il n’atteindra même pas le bas de cette fourchette en raison des effets du coronavirus en Chine:

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars.

Apple cite deux raisons principales à cela: les contraintes mondiales de l’offre et de la demande d’iPhone pour les produits Apple en Chine. Tout d’abord, Apple dit que les installations de fabrication en Chine ont rouvert, mais avec des taux de production plus lents que prévu:

La première est que l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée. Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu.

Il indique également que les magasins Apple en Chine rouvrent lentement, mais avec un trafic client très faible:

La seconde est que la demande de nos produits en Chine a été affectée. Tous nos magasins en Chine et bon nombre de nos magasins partenaires ont été fermés. De plus, les magasins ouverts fonctionnent à des heures réduites et avec un trafic client très faible. Nous rouvrons progressivement nos magasins de détail et continuerons de le faire aussi régulièrement et en toute sécurité que possible.

En dehors de la Chine, Apple informe les investisseurs que la demande des clients dans les catégories de produits et services a été “forte à ce jour et conforme à nos attentes”. La perturbation des activités d’Apple n’est “que temporaire”, dit-il. “Apple est fondamentalement solide.”

Apple réitère également que sa première priorité est la santé et la sécurité de ses employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement et clients. L’entreprise a également «plus que doublé» son don annoncé précédemment pour soutenir les efforts de santé des coronavirus.

Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont en première ligne face à cette urgence de santé publique.

Lisez l’annonce complète d’Apple ici. La société a déclaré qu’elle fournirait plus d’informations lors de sa publication des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2020 et de l’appel en avril.

C’est la deuxième fois au cours de la dernière année et demie qu’Apple publie une révision rare de ses prévisions de bénéfices. Pour le premier trimestre 2019, Apple a été contraint de réduire ses prévisions de revenus en raison de la baisse des mises à niveau de l’iPhone et des ventes d’iPhone en Chine.

