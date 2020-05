Apple dit qu’il s’attend à ce que les revenus de l’iPhone et des objets connectés diminuent au troisième trimestre, Mac et iPad

Après avoir retiré ses directives pour son T2 fiscal 2020, Apple ne fournit pas de guidance traditionnelle aux investisseurs pour le troisième trimestre fiscal 2020. Selon le CFO Luca Maestri, il y a tout simplement trop d’incertitude pour fournir des données utiles aux investisseurs.

Apple fournit traditionnellement aux investisseurs une variété de points de repère différents, y compris les revenus, la marge brute et les dépenses d’exploitation. Dans une interview au Financial Times, Maestri a expliqué le raisonnement d’Apple derrière cette décision pour le troisième trimestre 2020:

“Nous ne pensions vraiment pas qu’il y avait suffisamment de visibilité et de certitude pour fournir des conseils et, franchement, nous ne voulions pas faire quelque chose qui n’avait pas beaucoup de valeur pour les investisseurs.”

Apple a toutefois fourni des indications très basiques pour le trimestre. La société prévoit que les tendances de croissance des revenus de l’iPad et du Mac s’amélioreront au cours du troisième trimestre 2020, tandis que les performances des revenus des iPhone et des vêtements portables vont empirer au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Tim Cook a attribué de solides performances iPad et Mac aux personnes travaillant et apprenant à domicile.

Une partie de cela est probablement le comportement des consommateurs de savoir que cela va durer un peu plus longtemps et de faire en sorte que certains appareils et ainsi de suite soient alignés pour travailler davantage à la maison. En particulier, comme je pense que Lucas l’a partagé, nous pensons que l’iPad et le Mac vont s’améliorer d’année en année au cours de ce trimestre