Apple domine le marché indien des smartphones haut de gamme avec 75,6% de part | TechRadar

Apple a une fois de plus revendiqué la première place dans le segment des smartphones haut de gamme de l’Inde, avec une énorme part de 75,6% au quatrième trimestre de 2019.

Dans le dernier rapport d’IDC, Apple revendiquait plus des trois quarts du marché premium, qui est défini comme les smartphones dont le prix dépasse 500 $ / 35 000 roupies. Presque tous les smartphones d’Apple dépassent ce seuil de prix, à l’exception de ceux qui datent de quelques générations et ont subi de multiples baisses de prix.

Le mérite de la performance impressionnante d’Apple est dû aux fortes ventes de l’iPhone 11 et aux baisses de prix sur l’iPhone XR en raison de la fabrication locale, ce qui en fait l’iPhone le plus vendu au pays pour les T2 et T3 de 2019.

Le quatrième trimestre a également vu le prix de vente moyen des smartphones en Inde atteindre un niveau record de 172 $ (~ Rs 12 300). Le trimestre s’est terminé avec le segment budgétaire (moins de 200 $) occupant 79% du marché, suivi du segment de milieu de gamme (200-500 $) à 19,3%, soit 55,2% de plus que l’an dernier. Comme toujours, le segment premium représentait environ 2,7% du marché indien.

Avec cela, Apple revendique une forte présence de 2% sur le deuxième marché mondial des smartphones, un endroit où il se débattait il y a un an avec des bénéfices en baisse et une part de marché inférieure à 1%. Le rapport indique également que l’Apple Watch et les AirPod se vendaient également bien en Inde grâce aux réductions de prix sur les anciens modèles et aux offres promotionnelles des banques et des e-commerçants sur les plus récents.

En ce qui concerne le marché indien des smartphones dans son ensemble pour 2019, Xiaomi a remporté la première place avec une part de marché de 28,6%, suivi par Samsung, Vivo et Oppo avec respectivement 20,3%, 15,6% et 10,7%. Fait intéressant, Realme occupait la cinquième place avec une part de marché de 10,6%, soit une énorme croissance de 263,5% en glissement annuel.