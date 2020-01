Apple emménagera dans de nouveaux bureaux à Munich en 2021

Apple devrait emménager dans un nouveau bureau à Munich, en Allemagne, en 2021. Une fois achevé, l’immeuble de bureaux “Karl” abritera environ 1 500 employés.

Selon Süddeutsche Zeitung:

Il y a seulement quelques mois, le PDG d’Apple, Tim Cook, était à Munich. Il était invité à l’Oktoberfest, où il a rencontré, entre autres, le responsable commercial Clemens Baumgärtner (CSU). Et Cook a visité le centre de design bavarois de son groupe pour la première fois, qui est situé près de la gare principale, mais est difficilement reconnaissable comme un emplacement Apple de l’extérieur. 300 ingénieurs de 40 pays y travaillent déjà. Et il devrait y en avoir plus, beaucoup plus. Apple a apparemment trouvé un lieu pour son expansion: l’immeuble de bureaux “Karl”, qui est actuellement en construction sur l’ancien site de Mahag sur Karlstrasse et qui, lorsqu’il devrait être achevé en 2021, offrira de l’espace à environ 1 500 employés.

Le journal a confirmé qu’Apple prévoit de louer l’espace, qui couvre 30 000 mètres carrés, soit plus de 322 000 pieds carrés, complètement.

Le consultant en affaires Clemens Baumgärtner, qui a rencontré Tim Cook en octobre de l’année dernière, a déclaré:

“Je suis ravi qu’Apple se développe à Munich … Cela garantira et créera des emplois de haute qualité dans notre ville.”

Apple a déjà une présence importante de quelque 300 ingénieurs de 40 pays au Bavarian Design Center de Munich, à deux pas de la gare principale. Apple rejoint Google, qui a également annoncé qu’il allait étendre sa présence à Munich vers la fin de l’année dernière.