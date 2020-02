Le géant américain pomme a récemment établi de nouveaux records de ventes et de bénéfices grâce à ses services. 2020 semble s’inscrire dans cette perspective. Selon les dernières rumeurs, la société Cupertino présentera une avalanche de nouveaux produits.

Nous avons également parlé de certains de ces nouveaux produits récemment sur l’iPhone 2020 nous avons reçu tellement d’indiscrétions que nous pourrions en parler pendant des jours. Voyons les derniers détails qui ont émergé.

Apple en 2020 présentera de nombreux nouveaux produits

Les dernières rumeurs sont venues des plus avertis de tous, à savoir Ming-Chi Kuo, qui ces dernières années ne s’est pas trompé sur l’entreprise. Ce dernier, après avoir fait un rapport complet sur les caractéristiques possibles des nouveaux iPhones, qui seront présentés à l’automne, a également souhaité externaliser des informations sur de nombreux autres produits qui pourraient voir le jour cette année.

Commençons par MacBook 13 et MacBook Air, le premier verra un renouvellement générationnel. Nous parlons nouveaux processeurs, publié ces derniers mois, et notamment un nouveau clavier. Le carnet arrivera vers le premier semestre 2020 et la société devrait décider de le présenter dès le mois de mars. Quant à MacBook Air, l’entreprise peut décider de remplacer l’affichage par le plus intéressant Panneau True Tone. L’arrivée prévue sur le marché est prévue pour juillet 2020.

Les nouvelles ne concernent pas seulement les mises à jour, au contraire. L’entreprise pourrait également introduire une nouveauté concernant les étiquettes ultra-large bande. Il s’agit Étiquette aérienne, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir toujours l’emplacement exact de la balise sur leur smartphone. Ce petit accessoire peut également être placé dans des portefeuilles, des clés ou d’autres produits jugés “importants”. Ils n’échoueront pas AirPower Mini, nouveau AirPod et bien plus. Il suffit d’attendre encore quelques mois pour le savoir.