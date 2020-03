Apple envoie des packages de soins aux employés bloqués en Chine, y compris des iPads, des collations, etc.

Apple a envoyé des colis de soins à ses employés en Chine qui sont bloqués dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus. L’ensemble de soins comprend des articles comme de la nourriture, un désinfectant pour les mains et un iPad de 10,2 pouces.

Une lettre d’Apple accompagnant les articles explique que le CareKit est conçu pour inclure des «articles de confort» comme les bonbons et les biscuits au beurre de Hershey. Le kit comprend également du thé, un désinfectant pour les mains, etc. Cependant, le plus notable est un iPad de 10,2 pouces. Apple dit que l’iPad peut être utilisé pour l’apprentissage en ligne des enfants, ou simplement pour «passer le temps».

La lettre, qui a été découverte pour la première fois par MacRumors sur Weibo, se lit comme suit:

Chers collègues du Hubei et de Wenzhou:

Nous espérons que cette note vous trouvera en bonne santé.

Depuis la dernière communication avec vous, nous comprenons que vous restez tous forts en cette période difficile. Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre meilleur soutien, à vous et à vos familles.

Nous vous adressons nos meilleurs voeux au nom de toute l’équipe Apple, avec un autre CareKit pour vous et vos familles. Dans le kit, vous trouverez des articles de confort et un iPad qui peuvent être utilisés pour faciliter l’apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant votre séjour prolongé loin de chez vous.

La lettre détaille également le programme d’aide aux employés d’Apple, qu’il propose à ces employés en partenariat avec ComPsych. Apple affirme que ce programme peut fournir une «large gamme d’assistance» aux employés et aux familles. «Une série de services de conseil et de consultation ont été spécialement préparés pour vous afin de vous aider à traverser cette période», explique Apple.

Lors de l’appel aux résultats d’Apple pour le T1 2020 en janvier, Cook a expliqué qu’Apple avait restreint les voyages à destination et en provenance de Chine en raison de l’épidémie de coronavirus. Plus récemment, Cook a déclaré qu’il pensait que la situation était «sous contrôle» en Chine et qu’elle s’améliorait.

