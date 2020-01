Apple est prêt à lancer un nouvel iPhone à petit budget

Selon les dernières rumeurs, la société américaine pomme serait prêt à lancer un nouveau modèle d’iPhone pas cher. Certains fournisseurs du géant prévoient de commencer à assembler le nouveau smartphone dès février 2020.

La révélation est venue de Bloomberg, qui a également indiqué que l’assemblage du nouvel appareil serait réparti entre Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp et Wistron Corpcon. Découvrons tous les détails ensemble.

Apple prêt à lancer un nouvel iPhone à petit budget

Bien que ces dernières semaines, nous n’ayons fait que parler des nouvelles rumeurs concernant l’iPhone 2020, des rumeurs concernant le modèle moins cher sont arrivées il y a quelques heures seulement, et pourraient même être présentées en mars lors de la Keynote. Les rumeurs indiquent également que le nouvel iPhone à bas prix sera très similaire à l’iPhone 8 de 2017 et aura un écran de 4,7 pouces.

Le système de libération biométrique présent sur l’appareil sera le classique Touch ID, donc intégré dans le bouton home. Pas de capteur d’empreintes digitales à l’intérieur de l’écran et même pas d’authentification via la reconnaissance faciale du Face ID. la processeur sera le même que l’iPhone 11, c’est-à-direA13 Bionic. Comme mentionné précédemment, le la présentation officielle devrait avoir lieu lors de la Keynote de mars 2020.

Pour le moment, nous ne savons rien de la prix, sinon un chiffre indicatif de 399 dollars. L’iPhone 8 est actuellement vendu en Italie par la société à partir de 599 € pour la version avec 64 Go de mémoire interne. Alors que le dernier iPhone à petit budget de Cupertino a été lancé il y a trois ans et que la version 16 Go coûte 509 euros.