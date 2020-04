Apple et Google collaborent dans votre recherche

Les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Et personne ne s’échappe maintenant que le coronavirus C’est l’un des problèmes les plus complexes auxquels nous avons dû faire face. À tel point que nous voyons à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société, y compris dans la technologie, des mouvements que nous n’aurions pas pu imaginer il y a quelques mois à peine. Et bien sûr, cette alliance entre Apple y Google Il entre pleinement dans cette liste d’effets inattendus.

La collaboration annoncée dans les communiqués de presse des deux sociétés (Apple et Google) consiste à développer un outil interopérable permettra de suivre les positions de tous les utilisateurs du même, afin d’effectuer un suivi positionnel de ses utilisateurs. Tout cela, bien sûr, afin de stocker dans une base de données toutes les interactions que nous avons eues avec d’autres personnes (avoir partagé le même espace en même temps compte déjà comme tel).

Ainsi, si à un moment donné nous avons été exposés à une éventuelle contagion par une personne qui, bien qu’asymptomatique à ce moment-là, est par la suite identifiée comme porteur de coronavirus, ceux qui ont été en contact avec le patient peuvent être immédiatement identifiés. et, bien entendu, prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires. Et on n’oublie pas que le plus grand danger, en ce qui concerne la propagation du pathogène, est la phase asymptomatiqueC’est pendant cette période que la majorité de la population agit normalement.

Avec un système comme celui-ci, il est possible, avec suffisamment de temps et d’envergure, il serait possible d’obtenir une carte complète du déplacement du coronavirus, qui à son tour nous rapprocherait de pouvoir «assiéger» le virus, en identifiant très tôt leurs porteurs potentiels, qui devraient être mis en quarantaine dès le premier soupçon, et au moins jusqu’à ce que les tests nécessaires puissent être effectués pour déterminer s’ils sont ou non porteurs de la maladie.

Nous parlons depuis quelques semaines des mesures prises jusqu’à présent par environ 30 pays, ont mis en place des systèmes qui combinent le suivi des smartphones, le suivi des bracelets et même des politiques très strictes pour garantir que les citoyens respectent les mesures de confinement adoptées par leurs gouvernements. Désormais, la proposition d’Apple et de Google vise à offrir une plateforme unifiée pour gérer à la fois la localisation historique et actuelle des citoyens.

Les deux sociétés technologiques affirment que une première version sera prête en mai, tandis qu’un autre doté de fonctions plus avancées arrivera tout au long de cette année 2020, et que les deux seront mis à la disposition des autorités et des administrations publiques qui en ont besoin. Ainsi, bien que ce soit maintenant que nous vivons le moment le plus difficile par rapport au coronavirus, cette aide viendra lorsque la présence du pathogène sera encore notable.

Cependant, et comme il n’est pas du tout exclu qu’après l’été, nous fassions de nouveau face à de nouvelles flambées, ce mouvement cela ressemble plus à une action destinée à «la prochaine». Que nous espérons que cela ne se produira pas, bien sûr, mais après cette expérience, il est tout à fait logique dans le monde que nous commencions à travailler maintenant afin d’être prêts au cas où cela se reproduirait.

En ce qui concerne l’aspect vie privée, il y a peu de choses à dire qui n’ont pas déjà été mentionnées. Sans aucun doute les libertés civiles vont être réduites, et il est effrayant de penser à ce qui peut être fait avec toutes les informations que ce système pourra recueillir. Personnellement, et bien que je sois naïf, j’espère qu’il ne sert qu’à lutter contre le coronavirus, que toutes les données qu’il recueille ne tombent pas entre les mains et, évidemment, qu’il est définitivement supprimé lorsqu’il n’est plus nécessaire. Le problème est que je crains que ce soit trop demander.