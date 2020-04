Apple et Google prévoient de suivre Covid-19 à l’aide de votre téléphone

Normalement, leurs rivaux amers, Apple et Google s’associent pour créer le système de suivi des contacts Covid-19 dont le monde peut avoir besoin et les défenseurs de la vie privée craignent.

La solution proposée par les entreprises fonctionne en suivant les téléphones. Votre smartphone agira comme une balise d’identification anonyme, utilisant Bluetooth avec les plateformes iOS et Android pour alimenter ce système de traçage avant-gardiste. Lorsque vous entrez en contact avec des personnes, vous échangez des clés d’identification anonymes, selon la documentation officielle.

Lorsqu’une personne est testée positive pour le nouveau coronavirus, elle peut enregistrer son résultat de test dans une application créée par les autorités de santé publique (pas nécessairement une application d’Apple et de Google, l’esprit). Même si c’est quelques jours plus tard, les personnes avec lesquelles ils sont entrés verront une alerte – mais ils n’obtiendront pas le nom de la personne testée positive, pour des raisons de confidentialité.

L’idée ici est qu’Apple et les plates-formes mobiles de Google agiront comme des balises indispensables, et bien que vous ne puissiez pas retracer l’origine d’une éventuelle rencontre avec un coronavirus, vous aurez une notification vous informant de vous faire tester pour le virus .

Le système de recherche des contacts devrait être mis en service dans «les prochains mois», selon une déclaration conjointe d’Apple et de Google. En mai, les deux sociétés publieront des API pour permettre l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS afin d’utiliser les applications publiées par les autorités de santé publique.

Et la vie privée?

Alors que la Chine et la Corée du Sud ont utilisé des applications pour smartphone pour aider à suivre Covid-19, les propositions de méthodes équivalentes aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été traitées avec scepticisme. Les gens sont (à juste titre) préoccupés par la façon dont ils seront suivis et les implications d’un tel système de surveillance de masse – comme la façon dont il peut être utilisé pendant ou après l’épidémie de coronavirus.

Apple et Google ont intégré des garanties de confidentialité dans le système. Il ne recueille pas d’informations personnellement identifiables (PII) ou de données de localisation des utilisateurs, et la liste des personnes rencontrées ne quittera l’appareil de personne. Si un utilisateur révèle qu’il a été testé positif pour Covid-19 à une application de santé publique liée au système Google et Apple, le système doit obtenir le consentement de l’utilisateur avant d’alerter les autres personnes avec lesquelles il a été en contact au cours des 14 derniers jours.

Ce besoin de consentement signifie que les gens pourraient refuser leur statut positif et limiter l’exactitude du système. Mais les gouvernements garantiront probablement la confidentialité pour accroître la participation à des systèmes comme celui développé par Apple et Google: «En Europe et aux États-Unis, nous n’allons pas procéder de la même manière qu’en Chine», a déclaré Michael, professeur à l’Université d’Oxford. Parker, qui travaille sur un système de suivi des smartphones au Royaume-Uni, a déclaré au New York Times.

L’autre inquiétude est que, malgré les assurances d’Apple et de Google, le gouvernement américain adoptera des mesures agressives et les justifiera dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19. Après tout, le gouvernement américain continue de verrouiller les gens indéfiniment dans des camps de concentration à la frontière américano-mexicaine au nom de la gestion de l’immigration.

La capacité d’Apple et de Google à protéger les informations personnelles des individus réside dans la conception de leur système – qui ne transmet prétendument que des clés d’identification anonymisées – ainsi que dans la réputation des deux sociétés de protéger les données des utilisateurs. Apple est allé devant les tribunaux pour ne pas déverrouiller les appareils des utilisateurs à la demande du gouvernement fédéral, tandis que les employés de Google continuaient de protester contre la coopération de l’entreprise avec ICE, selon The Guardian.

Apple et Google insistent tous deux sur le fait que ce système de traçage Covid-19 sera une solution privilégiant la confidentialité, et bien qu’il y ait évidemment des questions sur son fonctionnement, les gens sont impatients de recommencer à interagir en public tout en éliminant ce virus . Cela semble être une solution inventive, même si cela soulève des inquiétudes.