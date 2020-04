Apple et Google s’associent pour développer une technologie contre COVID-19

L’humanité a traversé plusieurs moments de crise. Les solutions n’ont pas toujours été trouvées, mais dans lequel ils sont les plus critiques pour violer la stabilité des êtres humains sur Terre, c’est que l’union et un lien ont été générés pour aller de l’avant.

La science en est le parfait exemple, et cela est démontré une fois de plus avec l’annonce que deux des plus grandes sociétés technologiques du monde se réunissent pour développer des outils qui assurent la protection et la sécurité des personnes pendant la crise causée par COVID-19. Il s’agit de Apple et Google, deux géants qui travailleront ensemble, pour la première fois, en faveur de l’humanité.

“Google et Apple annoncent que unir leurs forces pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en utilisant la technologie Bluetooth qui garantit la confidentialité et la sécurité des utilisateurs“Ils ont annoncé dans un communiqué qui marque un moment historique dans l’industrie technologique.

Comme nous savons, Le COVID-19 ou le coronavirus peut être transmis par la proximité ou le contact entre une personne infectée et d’autres sujets. De cette façon, Google et Apple lancent une interface et une technologie de programmation d’applications (API) au niveau du système pour aider à réaliser suivi ou recherche de contacts.

Remarque: Une API est un ensemble de fonctions et de protocoles qui peuvent être utilisés dans d’autres logiciels.. Si quelqu’un développe une application Web et a besoin d’un HTTP, il peut demander une API qui possède déjà les codes au lieu de les faire à partir de zéro. Une fois disponible, vous ne pouvez pas ajouter ou apporter des modifications au sein de la même API car elle est déjà programmée d’une certaine manière (et pour des raisons de sécurité).

La recherche ou la recherche de contacts est un outil qui a été largement utilisé pour contrôler la propagation d’Ebola. Un “Contact” est toute personne qui a été en contact avec le virus, dans ce cas COVID-19. En d’autres termes, la recherche de contacts est pour détecter les individus infectés et, très important, où ils se trouvent.

En mai, les deux sociétés lanceront l’API qui permettra l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS. Cette API peut permettre l’échange et l’utilisation d’informations, cette fois, entre des appareils utilisant une application des autorités de santé publique. Il s’agit de l’utilisation des applications officielles qui seraient disponibles dans les autres app stores, l’App Store et le Play Store.

Dans les mois suivants, Apple et Google travailleront sur une plateforme de recherche de contacts plus large basée sur Bluetooth. “Il s’agit d’une solution plus solide que l’API, et Il permettra à plus d’individus de participer, s’ils le souhaitent, et facilitera l’interaction avec un écosystème plus large d’applications et d’autorités santé publique “, a annoncé le même communiqué.

Le Bluetooth activé des smartphones sera utilisé des personnes qui décident de participer, car ce sera facultatif. Avec le signal actif, Il sera déterminé si le propriétaire de l’appareil a été en contact pendant une longue période pour être considéré comme à risque de contagion. Si l’une de ces personnes qui ont été suivies (participantes) est positive, une alerte sera envoyée à l’autre personne qui était en contact.

“Vu l’urgence, le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes en gardant à l’esprit la sécurité des utilisateurs et leur vie privée“ Ils ont dit sur une question complexe et délicate des violations de la sécurité et de la vie privée que les utilisateurs du monde entier ont subies dans différentes situations.

La question est: Comment conserver les informations personnelles et privées des utilisateurs dans un outil qui vise à détecter les personnes infectées ou à risque d’infection? Les travaux et recherches menés par Google et Apple seront rendus publics afin qu’il soit analysé dans les efforts pour veiller à la confidentialité des utilisateurs.

Apple est derrière iOS et Google d’Android, les deux systèmes d’exploitation les plus utilisés dans le monde. La portée de ces deux est donc énorme dans le monde entier et compte tenu des personnes qui ont un smartphone entre les mains. Cela signifie que cela pourrait avoir un impact énorme sur les efforts visant à atténuer la contagion et la propagation.

Cette union entre Apple et Google arrive à un moment décisif, alors que le monde fait face à l’une des plus grandes crises sanitaires de ces dernières années en raison de la pandémie de coronavirus et de COVID-19. “Nous espérons exploiter le pouvoir de la technologie pour aider les pays du monde à arrêter la propagation de COVID-19 et revenir à nos anciennes vies dès que possible“