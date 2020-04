Apple et Google vont créer un système de lutte contre les coronavirus

Dans une démarche sans précédent, Apple y Google ont annoncé que unissent leurs forces pour créer un outil qui vise à suivre la propagation du coronavirus. Ce système sera intégré dans iOS et Android, et permettra aux utilisateurs de partager des données avec des établissements de santé via Bluetooth Low Energy et des applications autorisées. Comme ils l’expliquent, leur proposition vise à ce que les gens puissent déterminer s’ils ont été exposés à une personne atteinte de COVID-19.

Le projet sera divisé en différentes phases. Le premier d’entre eux commencera en mai et devrait fournir une API (Application Programming Interface) pour que les agences de santé l’utilisent dans leurs propres applications et permettent l’interopérabilité entre Android y iOS.

Au cours des mois suivants, un système qui suit les contacts possibles avec les personnes infectées. Cette dernière est une solution beaucoup plus robuste qu’une API, et permettra à plus de personnes de participer en ne dépendant pas des applications tierces ou si le pays / la ville où réside l’utilisateur a développé une application de ce type. De plus, la deuxième phase ouvre des portes pour interagir avec un écosystème d’applications plus large.

Apple et Google s’assurent qu’ils sont en contact avec les gouvernements et les parties intéressées, mais toujours dans le souci de préserver la confidentialité des utilisateurs. Les deux sociétés publier ouvertement les progrès à consulter.

Comment ça marche?

Grâce à la technologie Bluetooth Low Energy, l’outil sera en mesure de transmettre une identité anonyme – qui est renouvelée toutes les 15 minutes – via ses signaux à ondes courtes vers les appareils à proximité, identifiant ainsi qui vous étiez proche – œil, l’emplacement n’est jamais révélé Ce n’est même pas nécessaire. Lorsqu’une personne teste positif pour COVID-19 et le confirme dans une application autorisée, les serveurs déterminent automatiquement avec quelles personnes elles ont été en contact au cours des 14 derniers jours.. Ce dernier recevra un alerte qu’ils étaient en contact avec une personne atteinte de coronavirus, leur donnant la possibilité d’agir à temps. Bien sûr, l’outil offrira plus d’informations avec les étapes à suivre.

Cependant, il est important de préciser que son utilisation ce sera totalement facultatif; Il appartiendra à l’utilisateur d’activer son fonctionnement. Dans iOS, il sera disponible via une mise à jour du système d’exploitation, tandis qu’Android nécessitera un téléchargement depuis Google Play.

Apple et Google assurent que vos serveurs seront constamment mis à jour pour mettre à jour leur base de données d’utilisateurs infectés, afin qu’ils puissent émettre l’alerte en temps opportun. Dans l’image suivante, vous pouvez observer visuellement le fonctionnement de leur système.

Comment garantissez-vous la confidentialité de l’utilisation de cet outil?

Apple y Google ils garantissent que la confidentialité des utilisateurs est une exigence essentielle dans l’élaboration de la spécification. Cela signifie que:

La position de l’utilisateur n’est pas requise, toute utilisation de l’emplacement sera facultative. Dans le cas où il est nécessaire d’accéder à la géolocalisation de l’appareil, un consentement exprès sera requis. Les identifiants de proximité uniques changeront toutes les 15 minutes, il est donc inutile de suivre une personne à l’aide de Bluetooth. Les identifiants de proximité uniques n’existeront qu’entre les appareils et ils ne seront pas téléchargés dans le cloud. L’utilisateur doit décider s’il souhaite faire partie de l’initiative. L’utilisateur doit consentir s’il veut être identifié – de manière anonyme, toujours – comme une personne atteinte de COVID-19.

Le message de l’union d’Apple et de Google

Les entreprises ont souligné que les gouvernements et toutes sortes d’organisations s’associent pour faire face à la pandémiePour cette raison, il était temps d’unifier ses forces et ses technologies:

«Partout dans le monde, les gouvernements et les autorités sanitaires travaillent ensemble pour trouver des solutions à la pandémie de COVID-19, pour protéger les personnes et faire fonctionner la société à nouveau. Les développeurs de logiciels contribuent en créant des outils pour aider à combattre Dans cet esprit de collaboration, Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en toute confidentialité et la sécurité des utilisateurs au cœur de sa conception. “

“Tout le monde chez Apple et Google pense qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour travailler ensemble et résoudre l’un des plus gros problèmes du monde. Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les institutions de santé publique, nous espérons profiter de la la puissance de la technologie pour aider les pays du monde entier à stopper la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour de la vie quotidienne. “

