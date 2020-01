Apple et la NBA s’associent pour une nouvelle liste de lecture “Base: Line” Apple Music

Apple ajoute une autre liste de lecture mise à jour chaque semaine à sa gamme.

Que souhaitez-vous savoir

Apple a annoncé un nouveau partenariat avec la NBA.

Les deux sociétés travaillent sur une nouvelle liste de lecture “Base: Line” pour Apple Music.

La liste de lecture mettra en évidence les talents émergents du hip-hop.

Apple Music propose une nouvelle liste de lecture hebdomadaire. Signalé par Bloomberg, Apple a apparemment conclu un accord avec la National Basketball Association sur une nouvelle liste de lecture Apple Music.

La playlist, intitulée “Base: Line”, sera une collaboration entre la NBA et Apple et mettra en vedette des artistes émergents. Il proposera quarante nouvelles chansons chaque semaine et sera principalement basé sur le genre hip-hop. Les pistes peuvent également trouver leur place sur les rouleaux de mise en évidence de la NBA, sur les réseaux sociaux de la société, etc.

Eddy Cue, vice-président senior d’Apple pour les logiciels et services Internet et participant commun aux jeux NBA, aurait été impliqué dans l’accord. Cue a déclaré à Bloomberg que la société “était enthousiasmée par le partenariat et que la liste de lecture est conçue pour soutenir les artistes urbains indépendants émergents et établis”.

Les chansons qui couvriront la playlist proviendraient de diverses sources, mais en particulier, UnitedMasters a été mentionné dans l’article de Bloomberg. UnitedMasters est une plate-forme qui connecte les artistes avec les fans et les marques et, dans ce cas, Apple et la NBA.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la première playlist “Base: Line”. Lorsqu’il tombe, il sera disponible pour écouter à la fois sur Apple Music et via l’application NBA.