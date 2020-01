Apple et le FBI sont empêtrés dans une autre bataille acharnée sur la sécurité de l’iPhone – .

Il semble qu’Apple puisse avoir une autre impasse avec le brassage du FBI. Si vous vous souvenez, le FBI a récemment demandé l’aide d’Apple pour déverrouiller une paire d’iPhones appartenant à Mohammed Saeed Alshamrani, l’homme accusé d’avoir tué trois personnes dans une base de la Navy en décembre dernier.

En réponse à la demande du FBI, Apple a déclaré avoir remis des gigaoctets d’informations, y compris mais sans s’y limiter, les sauvegardes iCloud et diverses informations transactionnelles. Abordant la question la semaine dernière, Apple a déclaré qu’il avait donné au FBI “toutes les données en notre possession” et qu’il était disposé à aider le FBI par d’autres moyens à l’avenir.

Le FBI, cependant, veut qu’Apple aille plus loin et l’aide à débloquer les iPhones d’Alshamrani. À la lumière de cela, le procureur général William Barr a récemment appelé Apple pour ne pas aller plus loin. Dans une déclaration publiée hier, Barr a énoncé ce qui suit:

Nous avons demandé à Apple de l’aider à déverrouiller les iPhones du tireur. Jusqu’à présent, Apple ne nous a fourni aucune assistance substantielle. Cette situation illustre parfaitement pourquoi il est essentiel que les enquêteurs puissent avoir accès aux preuves numériques une fois qu’ils ont obtenu une ordonnance du tribunal fondée sur une cause probable. Nous appelons Apple et d’autres sociétés technologiques à nous aider à trouver une solution afin de mieux protéger la vie des Américains et de prévenir de futures attaques.

Apple a pris ombrage des remarques de Barr et a publié la déclaration suivante à CNBC:

Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola. Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent.

Apple a également expliqué la raison de sa réticence à mettre en œuvre une porte dérobée, réitérant essentiellement les mêmes points de discussion qu’il avait exposés lors de son dernier entretien public avec le FBI.

Nous avons toujours soutenu qu’il n’y a pas de porte dérobée juste pour les bons. Les portes dérobées peuvent également être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Aujourd’hui, les forces de l’ordre ont accès à plus de données que jamais auparavant, de sorte que les Américains n’ont pas à choisir entre affaiblir le chiffrement et résoudre les enquêtes. Nous pensons que le chiffrement est essentiel pour protéger notre pays et les données de nos utilisateurs.

Si l’histoire est une indication, ce n’est pas un point qu’Apple hésitera même une seconde. Et parlant du sérieux avec lequel Apple considère ce problème, vous vous souvenez peut-être des commentaires de Tim Cook sur les portes dérobées d’il y a quelques années.

«La seule façon dont nous [can do what the FBI wants] serait d’écrire un logiciel que nous considérons comme une sorte d’équivalent logiciel du cancer », a déclaré Cook au début de 2016.« Nous pensons que c’est une mauvaise nouvelle à écrire, nous ne l’écririons jamais, nous ne l’avons jamais écrit. Et c’est ce qui est en jeu ici. »

Enfin, il y a une friandise intéressante qui souligne peut-être l’immense intérêt du FBI pour accéder à l’appareil. Plus précisément, Alshamrani a délibérément abattu son propre iPhone au milieu d’une fusillade avec les autorités. Par conséquent, il y a des raisons de croire, selon l’argument, que l’appareil pourrait contenir des informations révélatrices sur quiconque Alshamrani aurait pu travailler.

