Apple Fairview redessiné ouvre le 29 février à Toronto

Le deuxième Apple Store du Canada avec le dernier design au détail arrive à Toronto. Apple Fairview, situé dans le centre commercial CF Fairview, rouvre ses portes dans un espace plus grand et repensé le 29 février à 9 h 30. EST.

En décembre dernier, les clients d’Apple à Toronto ont eu droit à la pleine expérience contemporaine de l’Apple Store pour la première fois lorsque Apple Eaton Center a célébré une expansion massive. Un forum et un mur vidéo offrent une meilleure expérience Aujourd’hui chez Apple. Les présentoirs Avenue proposent des accessoires populaires. Ce sont les éléments déterminants de tous les nouveaux Apple Stores, et Apple Fairview devrait voir une mise à niveau similaire.

Le nouvel espace d’Apple se trouve juste à côté de son emplacement actuel au CF Fairview, où deux vitrines ont été fusionnées pour créer un espace presque deux fois plus grand qu’auparavant. Le magasin existant, datant de septembre 2008, fermera deux heures plus tôt dans la soirée du 28 février et rouvrira dans ses nouveaux locaux le lendemain.

Le nouvel espace d’Apple au CF Fairview Mall est adjacent à son emplacement actuel.

Le nouvel Apple Fairview deviendra le deuxième Apple Store à rouvrir en 2020, après le déménagement d’Apple Stamford à Norwalk, la collection SoNo du Connecticut le 15 février. 29 Apple Stores sont situés dans tout le Canada, et six au-delà d’Eaton Center ont été légèrement rénovés pour être ajoutés. a Aujourd’hui sur Apple Forum. Attendez-vous à plus à suivre dans l’année à venir.

