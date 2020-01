Apple fait appel à un spécialiste des drones et de l’aviation pour ses efforts de lobbying à Washington DC

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple s’est tourné vers un lobbyiste de premier plan pour l’aider à s’engager dans le droit des drones et de l’aviation à Washington D.C.Cela survient alors qu’Apple serait en train d’explorer comment utiliser les satellites pour envoyer des données directement aux iPhones.

Le rapport explique qu’Apple a retenu Lisa Ellman, partenaire chez Hogan Lovells, pour diriger son lobbying sur les drones et l’aviation à Washington. Ellman dirige le cabinet Unmanned Aircraft Systems et a cofondé la Commercial Drone Alliance, tout en travaillant pour l’administration Obama et le ministère de la Justice.

Le rapport d’aujourd’hui explique:

Apple a fait du lobbying auprès du gouvernement sur les questions liées aux véhicules aériens sans pilote »en 2017 et« les questions liées aux véhicules autonomes et à l’aviation sans pilote »à la fin de 2018, selon des divulgations au Sénat américain. La société a dépensé plus de 5,5 millions de dollars en lobbying au cours des trois premiers trimestres de 2019, selon les dernières divulgations au Congrès.

Apple a utilisé des drones dans le cadre de son processus de collecte de données pour Apple Maps, qui a récemment achevé sa reconstruction massive aux États-Unis. À l’époque, Apple a confirmé son utilisation de drones mais a souligné que la confidentialité resterait une priorité pendant le processus de collecte de données. Apple a également travaillé avec les régulateurs sur une loi qui obligerait les drones à avoir des plaques d’immatriculation virtuelles.

Un rapport du mois dernier a suggéré qu’Apple étudie également des moyens d’utiliser des satellites pour transmettre des données directement aux iPhones et autres appareils. Ce projet, cependant, serait aux premiers stades et «pourrait être abandonné» avant d’être rendu public.

