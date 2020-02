Apple fait passer les valeurs d’échange des Apple Watch Series 2 et 3 à 100 $ pour le Mois du cœur

Février est le mois du cœur et Apple profite de l’occasion pour offrir aux clients de meilleures offres d’échange pour les Apple Watch Series 2 et 3 lors de la mise à niveau vers la série 5. La promotion voit les anciens modèles d’Apple Watch évalués au même prix que 100 $ qu’Apple donne pour la série. 4.

La semaine dernière, nous avons découvert le Apple Watch Heart Month Challenge qui commence le 8 février et aujourd’hui, Apple a augmenté les valeurs de reprise des Apple Watch Series 2 et 3 pour inciter tous les clients actuels souhaitant passer à une montre Series 5 (via MacRumors).

Sur la page de destination de l’Apple Watch, une bannière partage la nouvelle promotion:

Février est le mois du cœur. Obtenez l’Apple Watch Series 5 à partir de 299 $ avec la reprise d’Apple Watch Series 2 ou Series 3.

Ce prix de 299 $ pour une Apple Watch Series 5 après un échange éligible serait pour un modèle GPS en aluminium de 40 mm. Bien sûr, cette valeur de reprise accrue (jusqu’à) 100 $ peut également être appliquée aux modèles de série 5 plus chers.

L’Apple Watch Series 5 apporte un certain nombre de mises à niveau notables par rapport à celles des Apple Watch Series 2 et 3, comme un écran plus grand, un processeur mis à niveau, un affichage permanent, des lectures d’ECG, etc.

La promotion apporte une augmentation de 30 $ à 40 $ des valeurs d’échange des séries 2 et 3 qu’Apple offrait auparavant. Après avoir choisi votre modèle Series 5, recherchez l’option «Ajouter une reprise» juste au-dessus du bouton Ajouter au sac sur Apple.com pour profiter de l’offre.

Si vous êtes intéressé par l’Apple Watch Series 5 sans échange, Apple propose des remises sur sa vitrine Amazon. Découvrez tous les détails sur les dernières offres Apple Watch ici.

