Apple fait référence à des trackers d’articles AirTag inédits dans une nouvelle vidéo de support

Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo d’assistance sur sa chaîne YouTube aujourd’hui, et caché dans la vidéo est une mention des prochains trackers d’articles AirTag. . a annoncé pour la première fois le nom marketing AirTags de l’accessoire en octobre.[[Mise à jour: La vidéo a été supprimée par Apple]

L’année dernière, . a annoncé en exclusivité qu’Apple développait un outil de suivi des objets personnels de type tuile qui s’intégrerait également à l’application Find My. Alors qu’Apple n’a pas encore annoncé le produit AirTag, la nouvelle vidéo de support d’aujourd’hui le référence pour la première fois, comme l’a d’abord noté Appleosophy.

Dans la vidéo, qui sera sûrement supprimée bientôt, Apple mentionne les AirTags en référence à la fonction de recherche hors ligne de Find My app:

La recherche hors ligne permet de trouver cet appareil et ces AirTags lorsqu’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi ou au cellulaire.

Les balises de suivi Apple permettront aux clients de localiser des objets du monde réel – comme des clés ou des valises – dans l’application Find My. Au fur et à mesure que la vidéo d’Apple taquine, les balises utiliseront les fonctionnalités hors ligne introduites dans iOS 13 pour permettre à n’importe quel appareil de détecter le signal du tracker.

Les AirTags seront associés au compte iCloud d’un utilisateur par la proximité d’un iPhone, un peu comme les AirPods. Les utilisateurs pourront également recevoir des notifications lorsque leur iPhone s’éloignera trop du tag. Par exemple, votre iPhone peut vous alerter si vous vous éloignez trop de vos clés ou de votre portefeuille.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant. Plus récemment, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a prédit qu’Apple augmenterait la production des AirTags à bande ultra large au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année. Vous pouvez en savoir plus sur les AirTags dans notre guide complet.

Regardez la vidéo d’Apple ci-dessous avant de la supprimer de YouTube – la mention AirTags est à 1 minute 40 secondes. Que pensez-vous des rumeurs AirTag? Faites-le nous savoir dans les commentaires![[Mise à jour: Vidéo supprimée par Apple]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: